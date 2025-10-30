عاد نادي إنتر إلى طريق الانتصارات في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، مساء الأربعاء، باكتساح فيورنتينا.

والتقى إنتر وفيورنتينا على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

إنتر يستعيد انتصاراته في الدوري الإيطالي

أوقف الحارس الإسباني ديفيد دي خيا محاولات إنتر في الشوط الأول، ليفرض فيورنتينا التعادل (0-0) على أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، لم يرحم إنتر ضيفه فيورنتينا ليسجل 3 أهداف دفعة واحدة بين الدقائق 66 و88.

وافتتح التركي تشالهان أوجلو أهداف إنتر بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66، ثم أضاف سوشيتش هدفًا ثانيًا بعد مراوغة 4 لاعبين من فيورنتينا.

وفي الدقيقة 88، قضى إنتر على آمال فيورنتينا بهدف لتشالهان أوجلو من ركلة جزاء.

وتقدم إنتر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي إلى المركز الثالث بـ18 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن كل من نابولي وروما.

وصحح إنتر أوضاعه في منافسات الدوري الإيطالي بعد خسارته في الجولة الماضية (3-1) على يد نابولي.

من جانبه، يبقى فيورنتينا دون أي فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليحتل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.