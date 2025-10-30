إنتر يستعيد تورام بعد شهر من الغياب

عاد ماركوس تورام إلى التدريبات الجماعية لفريق إنتر ميلان اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وغاب تورام لفترة استمرت شهرا كاملا بسبب إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها خلال فوز إنتر على سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا نهاية سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، غاب المهاجم الفرنسي عن 4 مباريات في الدوري الإيطالي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده في أكتوبر.

وبحسب ما ذكرته شبكه "سكاي سبورت" بنسختها الإيطالية، فإن موقف تورام من المشاركة مع النيراتزوري ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي لم يتضح حتى الآن.

تورام صاحب الـ28 عاما شارك في 7 مباريات مع إنتر هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.