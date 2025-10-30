المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنتر يستعيد تورام بعد شهر من الغياب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:57 م 30/10/2025
تورام

ماركوس تورام

عاد ماركوس تورام إلى التدريبات الجماعية لفريق إنتر ميلان اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وغاب تورام لفترة استمرت شهرا كاملا بسبب إصابة في أوتار الركبة، تعرض لها خلال فوز إنتر على سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا نهاية سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، غاب المهاجم الفرنسي عن 4 مباريات في الدوري الإيطالي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده في أكتوبر.

وبحسب ما ذكرته شبكه "سكاي سبورت" بنسختها الإيطالية، فإن موقف تورام من المشاركة مع النيراتزوري ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي لم يتضح حتى الآن.

تورام صاحب الـ28 عاما شارك في 7 مباريات مع إنتر هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

 

الدوري الإيطالي إنتر ميلان ماركوس تورام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg