نابولي يتحرك لتجديد عقد أنجيسا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:52 م 30/10/2025
فرانك أنجيسا

فرانك أنجيسا

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي نابولي الإيطالي لتجديد عقد لاعبه الكاميروني فرانك أنجيسا.

أنجيسا انضم إلى نابولي في صيف 2021 قادما من فولهام الإنجليزي، ويمتد عقده الحالي حتى 2027 (نهاية الموسم المقبل).

ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي أن نابولي حدد موعدا لجولة جديدة من المحادثات مع لاعب الوسط الكاميروني ووكلاء أعماله، لمناقشة إمكانية تمديد عقده.

تستمر المفاوضات منذ فترة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بعد. ويحرص اللاعب البالغ من العمر 29 عاما على مواصلة مسيرته مع بطل الدوري الإيطالي.

أصبح الدولي الكاميروني لاعبا لا غنى عنه في فريق أنطونيو كونتي، حيث لعب دورا محوريا في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ويقدم أنجيسا أداء رائعا هذا الموسم، مسجلا 4 أهداف بجانب تمريرتين حاسمتين.

