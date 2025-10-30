المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

2 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

0 0
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 3
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقيادة توتي وصلاح.. سباليتي يختار التشكيل المثالي عبر مسيرته

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:03 م 30/10/2025
سباليتي وصلاح

سباليتي وصلاح

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، عن التشكيل المثالي للاعبين الذين دربهم، خلال مسيرته الاحترافية.

وتحدث سباليتي خلال مهرجان ديلو سبورت الأخير في ترينتو، كشف سباليتي عن تشكيلته المثالية على مر العصور للاعبين الذين عمل معهم سابقًا، لكنه وجد صعوبة في اختيار لاعب واحد فقط في مركز حارس المرمى.

لم يتمكن سباليتي من الاختيار بين أليسون بيكر وتشيزني، قائلًا: "حارسان عظيمان، كلاهما جيد في استخدام قدميهما، لطالما كان من الصعب استبعاد أحدهما، أحدهما لعب دائمًا في الكؤوس والآخر في الدوري".

اختار سباليتي أسطورة ليفربول محمد صلاح، الذي دربه روما، في مركز الجناح الأيمن، كما اختير خفيتشا كفاراتسخيليا، الفائز بالسكوديتو، في الجهة اليسرى، بينما كان الاختيار الأبرز للفريق هو رقم 10، مع ضمّ أسطورة الجيالوروسي وإيطاليا فرانشيسكو توتي.

وفي قلب الهجوم، كان بإمكانه اختيار فيكتور أوسيمين، أو ماورو إيكاردي، أو لاوتارو مارتينيز، قرر سباليتي الاعتماد على إدين دزيكو: "كان اللاعب الذي قدّم لي كل شيء في روما، من جودة وقوة بدنية".

تشكيل سباليتي المثالي.. دزيكو على حساب أوسيمين

وجاءت تشكيلة سباليتي المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون / تشيزني

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كوليبالي، كييفو، ماريك يانكولوفسكي

خط الوسط: دي روسي، ديفيد بيتزارو، فرانشيسكو توتي

خط الهجوم: محمد صلاح، دزيكو، كفاراتسخيليا

مباراة روما القادمة
محمد صلاح توتي سباليتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
الزمالك

الزمالك

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg