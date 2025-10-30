كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، عن التشكيل المثالي للاعبين الذين دربهم، خلال مسيرته الاحترافية.

وتحدث سباليتي خلال مهرجان ديلو سبورت الأخير في ترينتو، كشف سباليتي عن تشكيلته المثالية على مر العصور للاعبين الذين عمل معهم سابقًا، لكنه وجد صعوبة في اختيار لاعب واحد فقط في مركز حارس المرمى.

لم يتمكن سباليتي من الاختيار بين أليسون بيكر وتشيزني، قائلًا: "حارسان عظيمان، كلاهما جيد في استخدام قدميهما، لطالما كان من الصعب استبعاد أحدهما، أحدهما لعب دائمًا في الكؤوس والآخر في الدوري".

اختار سباليتي أسطورة ليفربول محمد صلاح، الذي دربه روما، في مركز الجناح الأيمن، كما اختير خفيتشا كفاراتسخيليا، الفائز بالسكوديتو، في الجهة اليسرى، بينما كان الاختيار الأبرز للفريق هو رقم 10، مع ضمّ أسطورة الجيالوروسي وإيطاليا فرانشيسكو توتي.

وفي قلب الهجوم، كان بإمكانه اختيار فيكتور أوسيمين، أو ماورو إيكاردي، أو لاوتارو مارتينيز، قرر سباليتي الاعتماد على إدين دزيكو: "كان اللاعب الذي قدّم لي كل شيء في روما، من جودة وقوة بدنية".

تشكيل سباليتي المثالي.. دزيكو على حساب أوسيمين

وجاءت تشكيلة سباليتي المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون / تشيزني

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كوليبالي، كييفو، ماريك يانكولوفسكي

خط الوسط: دي روسي، ديفيد بيتزارو، فرانشيسكو توتي

خط الهجوم: محمد صلاح، دزيكو، كفاراتسخيليا