كلام فى الكورة
هاكان أوغلو: واجهت شائعات عديدة بسبب لاوتارو.. لكنه أكثر من يعانقني هذا الموسم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:34 م 30/10/2025
هاكان أوغلو

هاكان أوغلو لاعب إنتر ميلان

يبدو أن التركي هاكان تشالهان أوغلو وجد طريق العودة من جديد إلى التألق مع إنتر ميلان، خاصة بعدما عاد إلى سكة التهديف وأحرز ثنائية في شباك فيورنتينا.

إنتر ميلان انتصر على فيورنتينا (3-0) أمس الأربعاء، في مباراة شهدت تألق هاكان أوغلو، الذي سجل ثنائية بمفرده خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإيطالي. 

معاناة هاكان أوغلو

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن تشالهان أوغلو عاش فترة مليئة بالتوتر الصيف الماضي، بعد خلافاته مع زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أثناء كأس العالم للأندية، وسط محاولات جادة من جالاتا سراي التركي لضمه، قبل أن يتراجع النادي التركي ويتعاقد مع جوندوجان، بينما فضل هاكان البقاء في صفوف النيراتزوري.

إلا أن اللاعب التركي عاد هذا الموسم لمستواه المعهود، بعدما سجل 5 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة حتى الآن، بينها ثلاثة فقط خلال مباراتي نابولي وفيورنتينا.

وقال تشالهان أوغلو في تصريحات صحفية: "الصيف كان صعبًا، لكني واصلت العمل خلال الإجازة لأعود في أفضل حالة، وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا من جديد".

وأضاف: "كل عام تخرج شائعات عن رحيلي، لكني أردت أن أُظهر للجماهير أني ما زلت هنا، فهدفي هو الاستمرار والفوز بالألقاب مع إنتر".

وتابع عن علاقته بالقائد لاوتارو مارتينيز بعد الأزمة الماضية، قائلًا: "تحدثنا، لا توجد أي مشكلة، نحن محترفون، وعندما يعود سأعانقه كما يفعل دائمًا".

قبل أن يختتم بابتسامة: "لكن يبدو أنه هو من يعانقني أكثر هذا الموسم، لأنني أنا من أسجل الأهداف".

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر ميلان الكالتشيو لاوتارو مارتينيز هاكان أوغلو

