تقارير: الإصابة تبعد مهاجم روما عن الملاعب لأسبوعين

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي روما سيفتقد خدمات مهاجمه إيفان فيرجسون لمدة أسبوعين على الأقل، عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة بارما الأخيرة، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أن تشخيص إصابة فيرجسون جاءت نتيجته: التواء في الكاحل الأيمن، مع شد في الأربطة أيضًا.

وكان جيان بييرو جاسبيريني مدرب روما قد اضطر لاستبدال فيرجسون في الدقائق الأولى من مواجهة بارما، عقب تعرضه للإصابة، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

كان مهاجم روما قد عاد إلى التشكيلة الأساسية في مباراة الليلة الماضية بالدوري الإيطالي، وكان يأمل في ترك بصمته على الملعب الأولمبي، لكنه خرج بعد 7 دقائق فقط.

تُمثل هذه الإصابة ضربة أخرى للاعب الذي بلغ الحادية والعشرين من عمره في وقت سابق من هذا الشهر، بعد انتقاله معارًا من برايتون أند هوف ألبيون لصفوف روما مع خيار الشراء.

سجل فيرجسون عدة أهداف في المباريات الودية التحضيرية، لكنه لم يُسجل أي هدف في المباريات الرسمية مع روما، كما لم يُقدم سوى تمريرة حاسمة واحدة في عشر مباريات بين الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.