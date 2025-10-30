المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

2 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 1
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 3
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موقفه من لقاء ميلان.. تقارير: ضربة موجعة لروما بعد إصابة فيرجسون

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:44 م 30/10/2025
إيفان فيرجسون

إصابة إيفان فيرجسون لاعب روما

تلقى نادي روما ضربة قوية رغم انتصاره الأخير على بارما بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي، بعدما تعرض مهاجمه إيفان فيرجسون لإصابة قوية في الكاحل الأيمن أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا بعد سبع دقائق فقط من البداية.

إصابة فيرجسون 

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" قالت إن الفحوصات الطبية التي أجراها فيرجسون كشفت تعرضه لالتواء في الكاحل مع تأثر الأربطة المحيطة، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، في انتظار تقييم جديد لحالته خلال الفترة المقبلة من قبل الطاقم الطبي.

وتأكد غياب فيرجسون عن مواجهة ميلان المرتقبة في الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراة رينجرز في الدوري الأوروبي يوم 6 نوفمبر، ثم لقاء أودينيزي المقرر في التاسع من الشهر ذاته، وهي سلسلة غيابات مؤثرة للفريق العاصمي.

كما أشارت إلى أن فترة غياب اللاعب قد تمتد لأكثر من أسبوعين، بسبب تكرار مشكلات الكاحل التي لاحقته منذ الموسم الماضي، حيث عانى من نفس الإصابة التي أبعدته لأكثر من شهر ما بين ديسمبر ويناير.

ومن جانبه، المدير الفني جيان بييرو جاسبريني اضطر لاستبدال فيرجسون مبكرًا أمام بارما، حيث أشرك بيلي بدلًا منه، في وقت يأمل فيه الجهاز الفني والطبي أن يتعافى المهاجم الشاب سريعًا لتفادي أزمة هجومية مع ضغط المباريات المقبلة.

مباراة روما القادمة
الدوري الإيطالي روما إيفان فيرجسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg