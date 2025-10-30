تلقى نادي روما ضربة قوية رغم انتصاره الأخير على بارما بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي، بعدما تعرض مهاجمه إيفان فيرجسون لإصابة قوية في الكاحل الأيمن أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا بعد سبع دقائق فقط من البداية.

إصابة فيرجسون

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" قالت إن الفحوصات الطبية التي أجراها فيرجسون كشفت تعرضه لالتواء في الكاحل مع تأثر الأربطة المحيطة، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، في انتظار تقييم جديد لحالته خلال الفترة المقبلة من قبل الطاقم الطبي.

وتأكد غياب فيرجسون عن مواجهة ميلان المرتقبة في الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراة رينجرز في الدوري الأوروبي يوم 6 نوفمبر، ثم لقاء أودينيزي المقرر في التاسع من الشهر ذاته، وهي سلسلة غيابات مؤثرة للفريق العاصمي.

كما أشارت إلى أن فترة غياب اللاعب قد تمتد لأكثر من أسبوعين، بسبب تكرار مشكلات الكاحل التي لاحقته منذ الموسم الماضي، حيث عانى من نفس الإصابة التي أبعدته لأكثر من شهر ما بين ديسمبر ويناير.

ومن جانبه، المدير الفني جيان بييرو جاسبريني اضطر لاستبدال فيرجسون مبكرًا أمام بارما، حيث أشرك بيلي بدلًا منه، في وقت يأمل فيه الجهاز الفني والطبي أن يتعافى المهاجم الشاب سريعًا لتفادي أزمة هجومية مع ضغط المباريات المقبلة.