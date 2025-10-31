يحتل فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد انتهاء مواجهات الجولة التاسعة من المسابقة.

لاتسيو تعادل مع بيزا دون أهداف، في ختام مباريات الجولة التاسعة من الكالتشيو، التي انتهت مساء أمس الخميس.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

نابولي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم التساوي في النقاط مع روما، إلا أن فارق الأهداف يصب في صالح فريق الجنوب.

كما شهدت الجولة انتصار إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث، حيث استفاد هو الآخر من تعادل ميلان، حين أن كومو حتى الآن يمثل مفاجأة الكالتشيو بتواجده في المرتبة الخامسة.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد نهاية الجولة التاسعة، على النحو الآتي:

1- نابولي: 21 نقطة (+8 أهداف).

2- روما: 21 نقطة (+6 أهداف).

3- إنتر ميلان: 18 نقطة (+11 هدفًا).

4- ميلان: 18 نقطة (+7 أهداف).

5- كومو: 16 نقطة.

6- بولونيا: 15 نقطة.

