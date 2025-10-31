المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سباليتي يتحدث عن.. عقده مع يوفنتوس.. المنافسة على الدوري.. وخيانة نابولي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:38 م 31/10/2025
لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس

لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس، عن أسباب موافقته على توقيع عقد قصير المدى مع البيانكونيري، حتى يونيو 2026، متطرقًا للحديث عن طموحاته مع ناديه الجديد، وموقفه من فريقه السابق نابولي.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا لفريق يوفنتوس: "إنه شعور رائع لأننا جميعًا نعرف تاريخ النادي وتنظيمه، نعلم أن التوقعات عالية، نعرف الكثير، الرغبة في الارتقاء بهذا النادي إلى أعلى المستويات هي السائدة، أكنّ احترامًا كبيرًا لهذه الإدارة ولعمل تيودور، الذي أحييه بشدة".

وتابع: "أنا متأكد من أنني سأجد فريقًا يتمتع بلياقة بدنية عالية ومدربًا تدريبًا جيدًا بفضل احترافية من سبقني، يجب أن نعمل بجد لنكون على قدر التوقعات، أنا سعيد بوجودي هنا".

وأضاف: "تتجسد الفكرة في سبب قبولي الانضمام إلى هنا، لو لم أكن أؤمن بإمكانيات هذا الفريق، رغم الظروف الصعبة، فلماذا قبلتُ عقدًا لمدة ثمانية أشهر؟، أعتقد أنني أستطيع تقديم أداء جيد معهم، كل شيء يتطور من هنا".

وأكمل: "لا أعرف المستوى، لكن من الواضح أن الهدف كبير بالنسبة لنادٍ مثل يوفنتوس، الذي يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، علينا أن نبذل جهدًا جيدًا وأن نصل إلى المستوى المطلوب لأن الآخرين يركضون بسرعة، وبالنظر إلى مسيرتي وما قدمته لي كرة القدم، لست بحاجة إلى ضمانات بشأن مستقبلي".

وأوضح: "أتمنى أن أعود وأشارك في سباق المنافسة على السكوديتو، هذا ما ناقشناه مع اللاعبين أمس، يجب أن نطمح للقمة، لُعبنا تسع مباريات، ويتبقى 29 مباراة، لقد شهدتُ كل شيء في مسيرتي التي امتدت لأكثر من 30 عامًا، لا أرى سببًا للرضا بالوضع الحالي، أحترم تمامًا جودة هؤلاء اللاعبين".

وعن موقفه من المهاجم دوسان فلاهوفيتش، رد قائلًا: "مع فلاهوفيتش، الأمر سهل، عليّ التحدث معه، لم أتلقَّ أي قيود من النادي بشأن أي لاعب، سأرى ما سيفعله وردود فعله، بناءً على مباراته الأخيرة ضد أودينيزي، لديه نوايا واضحة، وهذا السلوك يُحسّن كل شيء لأنه قدم مباراة ممتازة".

وأوضح سباليتي موقفه من ناديه السابق نابولي، الذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي، موضحًا أنه لم يخن الفريق: "تركتُ أثرًا في كل مدينة عشتُ فيها، في نابولي، برز شيءٌ رائعٌ بفضل جمال كرة القدم وما حققناه، وهو لقبٌ رائعٌ ومهم لقد بنيتُ علاقةً مميزةً مع هؤلاء الناس، لن يتغير هذا من جانبي".

وواصل: "لن يتغير شيءٌ بالنسبة لي، سيظل لديّ دائمًا العديد من الأصدقاء في نابولي، لقد راسلوني أيضًا، سأعود إلى نابولي، إنها مدينةٌ ستبقى في قلبي إلى الأبد، بغض النظر عن قراراتي المهنية".

وأتم: "دعوني أضيف شيئًا عن الحديث بشأن قلته عن نابولي ونهاية العقد، وعن عدم ارتدائي الزي الرياضي لأي نادٍ آخر، كان هذا الأمر في ذلك الموسم، أخبرتُ رئيس النادي أنه لو كان قد سمح لي بالرحيل، لما وقعتُ لأي نادٍ آخر، كما فعلتُ،  كان عليّ احترام هذا لموسم واحد، احترامًا للنادي والمدينة، لكن بعد ذلك الموسم، أصبحتُ حرًا في اختيار تجاربي".

