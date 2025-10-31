نادٍ جديد.. ميلان يستهدف صفقة هجومية

يستهدف نادي ميلان إبرام صفقة هجومية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع الروسينيري عينه على المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد.

ويعاني المهاجم الهولندي من قلة المشاركة مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم، حيث أصبح أحد الخيارات البديلة للمدرب البرتغالي روبن أموريم.

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن ميلان انضم إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم زيركزي على سبيل الإعارة خلال يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن زيركزي يسعى للحصول على دقائق لعب أكثر ليضمن تواجده في قائمة منتخب "الطواحين" في كأس العالم 2026.

وخاض صاحب الـ24 عامًا خمس مباريات خلال هذا الموسم، بواقع 90 دقيقة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024 قادمًا من بولونيا الإيطالي في صفقة قدرت بحوالي 42 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".