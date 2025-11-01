المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

بعد توليه المهمة الفنية ليوفنتوس.. جماهير نابولي تهاجم سباليتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:13 م 01/11/2025
لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس

لوتشيانو سباليتي

وجهت جماهير نادي نابولي، رسالة شديدة اللهجة للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، وذلك بعد توليه المهمة الفنية للمنافس يوفنتوس نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي يوفنتوس، التعاقد مع لوتشيانو سباليتي، لتدريب الفريق، بعد رحيل إيجور تودور من مهمته بسبب سوء النتائج.

رد فعل جماهير نابولي

رفعت جماهير نادي نابولي لافتة ضد سباليتي مدرب الفريق السابق، بعد توليه المهمة الفنية ليوفنتوس، في ظل العداء التاريخي بين أنصار البارثينوبي والبيانكونيري.

وجاء نص رسالة جماهير نابولي، على النحو التالي: "رجال مخزِيّون، مصائر مخزِيّة"، بالإضافة إلى لافتة أخرى، حملت الكلمات التالية: "مخزٍ لأنك منافق، مخزٍ لأنك خائن، مخزٍ لأنك حتى أنت لم تفهم كل حبّنا".

يأتي هجوم جماهير نابولي للمدرب سباليتي، بسبب توليه المهمة الفنية ليوفنتوس الغريم الأبرز، بعد أن كان محبوبًا في المدينة الإيطالية لإعادته لقب الدوري الإيطالي للنادي بعد غياب طويل.

كلمات سباليتي

كان قد قال سباليتي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لنادي يوفنتوس، معبرًا عن حبه لنابولي: "ستبقى المدينة إلى الأبد في قلبي".

ويحمل سباليتي وشمًا يرمز إلى نادي نابولي، موضحًا أنه خلال الفحوصات الطبية التي أجراها، طلب أن تؤخذ منه عينة الدم "من الذراع الأخرى" حتى لا يُمسّ الوشم المرسوم.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي سباليتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

