وجهت جماهير نادي نابولي، رسالة شديدة اللهجة للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، وذلك بعد توليه المهمة الفنية للمنافس يوفنتوس نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي يوفنتوس، التعاقد مع لوتشيانو سباليتي، لتدريب الفريق، بعد رحيل إيجور تودور من مهمته بسبب سوء النتائج.

رد فعل جماهير نابولي

رفعت جماهير نادي نابولي لافتة ضد سباليتي مدرب الفريق السابق، بعد توليه المهمة الفنية ليوفنتوس، في ظل العداء التاريخي بين أنصار البارثينوبي والبيانكونيري.

وجاء نص رسالة جماهير نابولي، على النحو التالي: "رجال مخزِيّون، مصائر مخزِيّة"، بالإضافة إلى لافتة أخرى، حملت الكلمات التالية: "مخزٍ لأنك منافق، مخزٍ لأنك خائن، مخزٍ لأنك حتى أنت لم تفهم كل حبّنا".

يأتي هجوم جماهير نابولي للمدرب سباليتي، بسبب توليه المهمة الفنية ليوفنتوس الغريم الأبرز، بعد أن كان محبوبًا في المدينة الإيطالية لإعادته لقب الدوري الإيطالي للنادي بعد غياب طويل.

كلمات سباليتي

كان قد قال سباليتي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لنادي يوفنتوس، معبرًا عن حبه لنابولي: "ستبقى المدينة إلى الأبد في قلبي".

ويحمل سباليتي وشمًا يرمز إلى نادي نابولي، موضحًا أنه خلال الفحوصات الطبية التي أجراها، طلب أن تؤخذ منه عينة الدم "من الذراع الأخرى" حتى لا يُمسّ الوشم المرسوم.