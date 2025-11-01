تحدث المدرب ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن حالة لاعبي الفريق قبل مواجهة روما في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره روما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإيطالي، ويقام على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، في العاشرة إلا ربع مساءً.

إصابات ميلان

استهل أليجري، تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة روما، متحدثًا عن حالة لاعبيه: "مودريتش بحالة جيدة، في الشوط الأول أمام أتالانتا في بيرجامو ارتكبنا العديد من الأخطاء الفنية وكنا نطارد الكرة باستمرار، في بعض اللحظات لم ننجح في السيطرة عليها، وعلينا تحسين الجانب الفني والجودة لتفادي ذلك".

وأضاف: "في الشوط الثاني تحسّن أداؤه مع تحسن الفريق، وقد أصبح مثالًا مهمًا للجميع، خلال الأشهر الماضية، أعجبني تواضعه وسلوكه منذ قدومه، كان مستعدًا للمساهمة منذ اليوم الأول".

وأكمل: "يلعب الآن في مركز مختلف عن المعتاد، لكنه يتعامل معه بذكاء كبير لأنه يملك القدرة على قراءة اللعب مسبقًا".

وانتقل للحديث عن مدى جاهزية لياو، قائلًا: "لياو تدرّب ويشعر بأنه بحالة جيدة، وضع توموري أكثر تعقيدًا، سنرى اليوم إن كان سيتمكن من المشاركة، لكن الأمر صعب".

وتابع: "أتوقع عودة بوليسيتش قبل مواجهة بارما، بينما رابيو موقفه غير مؤكد، وخيمينيز يعاني من مشكلة في الكاحل، وسنرى إن كان يمكنه اللعب غدًا".

وواصل: "إستوبينان عاد للتدريبات الجماعية، أما جاشاري فقد خاض حصة واحدة فقط، لذا من غير المرجح أن يكون على مقاعد البدلاء".

وأتم حديثه: "كاستيلو، سيا، وسالا من فريق "ميلان فيوتورو" سيكونون معنا أيضًا، إنهم لاعبون شباب يمكنهم مساعدتنا إذا احتجنا، وقد قدم بعضهم أداءً جيدًا في المباراة الودية في دبلن".