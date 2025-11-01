المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 1
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

غيابات بالجملة تضرب ميلان قبل موقعة روما في الدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:44 م 01/11/2025
ميلان

فريق ميلان

تحدث المدرب ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن حالة لاعبي الفريق قبل مواجهة روما في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره روما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإيطالي، ويقام على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، في العاشرة إلا ربع مساءً.

إصابات ميلان

استهل أليجري، تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة روما، متحدثًا عن حالة لاعبيه: "مودريتش بحالة جيدة، في الشوط الأول أمام أتالانتا في بيرجامو ارتكبنا العديد من الأخطاء الفنية وكنا نطارد الكرة باستمرار، في بعض اللحظات لم ننجح في السيطرة عليها، وعلينا تحسين الجانب الفني والجودة لتفادي ذلك".

وأضاف: "في الشوط الثاني تحسّن أداؤه مع تحسن الفريق، وقد أصبح مثالًا مهمًا للجميع، خلال الأشهر الماضية، أعجبني تواضعه وسلوكه منذ قدومه، كان مستعدًا للمساهمة منذ اليوم الأول".

وأكمل: "يلعب الآن في مركز مختلف عن المعتاد، لكنه يتعامل معه بذكاء كبير لأنه يملك القدرة على قراءة اللعب مسبقًا".

وانتقل للحديث عن مدى جاهزية لياو، قائلًا: "لياو تدرّب ويشعر بأنه بحالة جيدة، وضع توموري أكثر تعقيدًا، سنرى اليوم إن كان سيتمكن من المشاركة، لكن الأمر صعب".

وتابع: "أتوقع عودة بوليسيتش قبل مواجهة بارما، بينما رابيو موقفه غير مؤكد، وخيمينيز يعاني من مشكلة في الكاحل، وسنرى إن كان يمكنه اللعب غدًا".

وواصل: "إستوبينان عاد للتدريبات الجماعية، أما جاشاري فقد خاض حصة واحدة فقط، لذا من غير المرجح أن يكون على مقاعد البدلاء".

وأتم حديثه: "كاستيلو، سيا، وسالا من فريق "ميلان فيوتورو" سيكونون معنا أيضًا، إنهم لاعبون شباب يمكنهم مساعدتنا إذا احتجنا، وقد قدم بعضهم أداءً جيدًا في المباراة الودية في دبلن".

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي أليجري

