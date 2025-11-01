يواصل الإيطالي ماريو بالوتيلي تبادل التصريحات الهجومية مع الفرنسي باتريك فييرا بعد 15 عامًا من بداية خلافهما في نادي مانشستر سيتي.

فييرا وبالوتيلي سبق لهما أن لعبا سويًا في إنتر ثم مانشستر سيتي، قبل أن يتوقف الأول عن ممارسة كرة القدم، ليصبح مدربًا أشرف على قيادة الأخير في نيس وجنوى على الترتيب.

فييرا وبالوتيلي.. خلاف بدأ في مانشستر سيتي قبل 15 عامًا

كان فييرا شاهدًا على بداية مسيرة بالوتيلي بعد أن تدرج في فرق إنتر حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2007، ليتزامل اللاعبان معًا في جوزيبي مياتزا.

لاحقًا، انتقل فييرا إلى مانشستر سيتي في يناير 2010 ثم استقبل بالوتيلي في ملعب الاتحاد في صيف العام نفسه.

في الفريقين، لم يكن باتريك فييرا معجبًا بسلوك بالوتيلي، سواءً داخل ملاعب كرة القدم أو خارجها، كما خرج كثيرًا إلى وسائل الإعلام ليوجه له النصيحة مرات، وينتقد تصرفاته في أوقات أخرى.

وجمعت 44 مباراة بين النجمين الفرنسي والإيطالي سواءً في إنتر أو مانشستر سيتي، فيما صنعا لبعضهما البعض الأهداف، بواقع هدفين لفييرا وهدفين آخرين لبالوتيلي.

انتقادات قاسية في نيس

عاش بالوتيلي في مسيرته مع كرة القدم منحنيات تصاعدية وتنازلية، فيما فقد جزءًا كبيرًا من بريقه بعد انضمامه إلى ليفربول في 2014، ليأخذ بعض الوقت قبل أن يستفيق مجددًا.

في 2016، انضم بالوتيلي إلى نيس الفرنسي.

سرعان ما تألق السوبر ماريو مع نيس، ليسجل 43 هدفًا خلال 66 مباراة في كل المسابقات الرسمية حتى يوليو 2018، التاريخ الذي شهد تولي باتريك فييرا مهمة تدريب النادي الفرنسي.

وفي بداية موسم 2018-2019، شارك بالوتيلي في 10 مباريات تحت قيادة فييرا دون أن يسجل هدفًا، ليغادر في يناير نحو أولمبيك مارسيليا.

ولم يكن بالوتيلي سعيدًا بالعمل مع فييرا، إذ قال في وقت سابق عن فترتهما في نيس: "كانت المشكلة في طريقة لعبه التي لم تناسبني.. لم أكن متفقًا معه في الأمور الرياضية، ولو لم تكن لدي تلك المشكلات معه لما تركت نيس أبدًا".

أما فييرا، علق بقوله: "عقلية بالوتيلي صعبة.. ليس لديه الروح الجماعية وأخلاقيات العمل التي أردتها، وكان من الصعب بالنسبة لي العمل معه، لذا قررنا الذهاب في طريقين مختلفين".

اللقاء يتجدد في جنوى

التقت طرقات فييرا مع بالوتيلي مجددًا في جنوى خلال موسم 2024-2025.

وقال ألبرتو زانجريلو، رئيس جنوى، عن الصراع التاريخي بين فييرا وبالوتيلي: "ماريو شخص ذكي، وكذلك باتريك.. أنا واثق أنهما سيعانقان بعضهما البعض أمامي، وسيعملان معًا بسعادة".

توقعات رئيس جنوى لم تتحقق، إذ اكتفى فييرا بإشراك بالوتيلي في 6 مباريات رسمية فقط، بواقع 56 دقيقة لم يسجل خلالها أو يصنع.

ووجه بالوتيلي انتقادات عنيفة إلى فييرا: "أتوقع ألا أسمع غن جنوى مرة أخرى طوال حياتي.. أهانوني دون سبب، دون اعتذار، رغم أنني لم أفعل أي شيء خاطئ".

وأضاف عن فييرا: "بدا كأنه يخشى أن أسجل أهدافًا لأن ذلك يعني أنه سيكون عليه إشراكي، وهم لم يكن يريد ذلك.. أراد أن يكون هو المنقذ، ولم يعجبه أن الصحفيين يسألونه دائمًا عني".

وأكمل: "فييرا لم يكن يتقبل مني أي نصائح، كان يمكنه أن يستمع بدلًا من أن يشتم.. بالنسبة لي، هذا فقط حب الظهور، يريد أن يكون في الواجهة، أو ربما أنا ببساطة لم أكن أطيقه".

وأقيل فييرا من تدريب جنوى، خبر أسعد بالوتيلي بالتأكيد أكثر من أي شخص حول العالم.

وكتب بالوتيلي عبر حسابه على موقع إنستجرام: "الآن يمكن لجنوى أخيرًا أن يركز على الأشخاص الذين يحبون فعلاً النادي، والمشجعين، والشعار، والذين يؤمنون بأن النادي يستحق أن يكون في القمة".

وواصل: "العمل الكبير الذي قام به جيلادرينو وزانجريلو عشته بنفسي.. لقد استغله فييرا بشكل أناني وسيء، والآن يجب أن يكون التركيز على عودة جنوى".

ويحتل جنوى المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ3 نقاط فقط، مكتفيًا بالتعادل في ثلاث مباريات دون أن يحقق أي انتصارات هذا الموسم.