بعد رحيله عن جنوى.. بالوتيلي يشن هجومًا ضد فييرا

عبر ماريو بالوتيلي، لاعب جنوى السابق، عن سعادته برحيل باتريك فييرا من المهمة الفنية للنادي الإيطالي، وذلك في قصة مصورة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي جنوى، رحيل المدرب باتريك فييرا، عن المهمة الفنية للفريق، تزامنًا مع سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر لطاقمه المساعد.

وارتدى بالوتيلي قميص نادي جنوى خلال 6 مباريات فقط، قبل أن يرحل اللاعب عن صفوف الفريق الإيطالي.

بعد غياب الانتصارات.. جنوى الإيطالي يعلن رحيل باتريك فييرا

رسالة بالوتيلي

نشر ماريو بالوتيلي، رسالة عبر حسابه على انستجرام، تضمنت هجومًا واضحًا ضد فييرا الذي رحل عن المهمة الفنية لنادي جنوى اليوم السبت.

وتضمنت رسالة بالوتيلي: "الآن يمكن لجنوى أن يركّز أخيرًا على الأشخاص الذين يحبّون حقًا الأجواء والمشجعين وشعار النادي، والذين يؤمنون بعمق بالفكرة وبأن جنوى يستحق أن يكون في القمة".

وأضاف: "العمل العظيم الذي عشته شخصيًا من جيلاردينو وزانجريلو لم يذهب سدى؛ بل تم استغلاله بأنانية وبشكل سيئ من قِبل من جاء بعدهما، مستفيدين مما بنياه بجهد واحترام وشغف".

وواصل: "لقد استغلّوا العمل الهائل الذي قدّمه جيلاردينو وزانجريلو، والتزامهما وتفانيهما تجاه ألوان هذا النادي، من دون أن يفهموا حقًا قيمته".

وأتم: "الآن تركيزنا على جنوى وأبناء جنوى!.. فورزا جنوى! هيا يا شباب! لقد آمنت بكم وما زلت أؤمن!".