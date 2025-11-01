المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 1
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

بعد رحيله عن جنوى.. بالوتيلي يشن هجومًا ضد فييرا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:17 م 01/11/2025
بالوتيلي

ماريو بالوتيلي

عبر ماريو بالوتيلي، لاعب جنوى السابق، عن سعادته برحيل باتريك فييرا من المهمة الفنية للنادي الإيطالي، وذلك في قصة مصورة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي جنوى، رحيل المدرب باتريك فييرا، عن المهمة الفنية للفريق، تزامنًا مع سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر لطاقمه المساعد.

وارتدى بالوتيلي قميص نادي جنوى خلال 6 مباريات فقط، قبل أن يرحل اللاعب عن صفوف الفريق الإيطالي.

بعد غياب الانتصارات.. جنوى الإيطالي يعلن رحيل باتريك فييرا

رسالة بالوتيلي

نشر ماريو بالوتيلي، رسالة عبر حسابه على انستجرام، تضمنت هجومًا واضحًا ضد فييرا الذي رحل عن المهمة الفنية لنادي جنوى اليوم السبت.

وتضمنت رسالة بالوتيلي: "الآن يمكن لجنوى أن يركّز أخيرًا على الأشخاص الذين يحبّون حقًا الأجواء والمشجعين وشعار النادي، والذين يؤمنون بعمق بالفكرة وبأن جنوى يستحق أن يكون في القمة".

وأضاف: "العمل العظيم الذي عشته شخصيًا من جيلاردينو وزانجريلو لم يذهب سدى؛ بل تم استغلاله بأنانية وبشكل سيئ من قِبل من جاء بعدهما، مستفيدين مما بنياه بجهد واحترام وشغف".

وواصل: "لقد استغلّوا العمل الهائل الذي قدّمه جيلاردينو وزانجريلو، والتزامهما وتفانيهما تجاه ألوان هذا النادي، من دون أن يفهموا حقًا قيمته".

وأتم: "الآن تركيزنا على جنوى وأبناء جنوى!.. فورزا جنوى! هيا يا شباب! لقد آمنت بكم وما زلت أؤمن!".

مباراة جنوى القادمة
الدوري الإيطالي باتريك فييرا ماريو بالوتيلي جنوى

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أخبار تهمك

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 2
أرسنال

أرسنال

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
