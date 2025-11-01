تلقى أتالانتا الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد السقوط أمام أودينيزي بنتيجة 1-0، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة أودينيزي ضد أتالانتا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل أودينيزي هدف المباراة الوحيد عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة 40.

وكان هذه هي الهزيمة الأولى لفريق أتالانتا هذا الموسم في الدوري، حيث فاز في مباراتين، و7 تعادلات.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس صاحب المركز السابع، والذي سيواجه غدا الأحد مضيفه كريمونيزي.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة في المركز العاشر.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا