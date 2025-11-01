المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

0 0
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

أودينيزي يُلقن أتالانتا الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:54 م 01/11/2025
أودينيزي

أودينيزي

تلقى أتالانتا الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد السقوط أمام أودينيزي بنتيجة 1-0، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة أودينيزي ضد أتالانتا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل أودينيزي هدف المباراة الوحيد عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة 40.

وكان هذه هي الهزيمة الأولى لفريق أتالانتا هذا الموسم في الدوري، حيث فاز في مباراتين، و7 تعادلات.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس صاحب المركز السابع، والذي سيواجه غدا الأحد مضيفه كريمونيزي.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة في المركز العاشر.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

الدوري الإيطالي أودينيزي أتالانتا ترتيب الدوري الايطالي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

