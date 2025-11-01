المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

37 37
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الصدارة في خطر.. نابولي يتعثر أمام كومو بالدوري الإيطالي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:28 م 01/11/2025
نابولي وكومو

نابولي وكومو

أصبحت صدارة نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي مهددة بعدما تعادل سلبيًا مع كومو، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة نابولي ضد كومو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في هز الشباك طوال أحداث المباراة.

وكان كومو حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 26 بعد تدخل سافيتش مع المهاجم المخضرم ألفارو موراتا، والذي تولى بنفسه تنفيذ ضربة الجزاء لكنه أهدرها.

وفرط نابولي في فرصة تحقيق الفوز الثالث على التوالي له في الدوري الإيطالي، بعدما فاز في آخر مباراتين على إنتر ميلان وليتشي.

ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد نابولي بفارق نقطة واحدة فقط عن روما صاحب المركز الثاني، وسيلعب فريق العاصمة غدا الأحد مع ميلان، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وفي حال فوزه سيرتقي لصدارة المسابقة.

على الجانب الآخر رفع كومو، أحد أكبر مفاجأت الموسم الحالي، رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بترتيب المسابقة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

 

الدوري الإيطالي نابولي كومو ترتيب الدوري الايطالي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أخبار تهمك

