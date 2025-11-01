أصبحت صدارة نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي مهددة بعدما تعادل سلبيًا مع كومو، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة نابولي ضد كومو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في هز الشباك طوال أحداث المباراة.

وكان كومو حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 26 بعد تدخل سافيتش مع المهاجم المخضرم ألفارو موراتا، والذي تولى بنفسه تنفيذ ضربة الجزاء لكنه أهدرها.

وفرط نابولي في فرصة تحقيق الفوز الثالث على التوالي له في الدوري الإيطالي، بعدما فاز في آخر مباراتين على إنتر ميلان وليتشي.

ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد نابولي بفارق نقطة واحدة فقط عن روما صاحب المركز الثاني، وسيلعب فريق العاصمة غدا الأحد مع ميلان، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وفي حال فوزه سيرتقي لصدارة المسابقة.

على الجانب الآخر رفع كومو، أحد أكبر مفاجأت الموسم الحالي، رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بترتيب المسابقة.

