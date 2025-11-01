المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

في الظهور الأول لسباليتي.. يوفنتوس يهزم كريمونيسي بالدوري الإيطالي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:56 م 01/11/2025
يوفنتوس

يوفنتوس ضد كريمونيسي

حقق يوفنتوس فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، وذلك على حساب مضيفه كريمونيسي بنتيجة 2-1، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد كريمونيسي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كريستايتش، قبل أن يضيف أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وسجل جيمي فاردي الهدف الوحيد لفريق كريمونيسي في الدقيقة 83.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف فقط خلف ميلان الرابع، والذي سيواجه روما غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيسي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وكان سباليتي تولى قيادة يوفنتوس منذ أيام بعد إقالة إيجور تودور.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي من هنا 

يوفنتوس سباليتي ترتيب الدوري الايطالي كريمونيسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

