حقق يوفنتوس فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، وذلك على حساب مضيفه كريمونيسي بنتيجة 2-1، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد كريمونيسي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كريستايتش، قبل أن يضيف أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وسجل جيمي فاردي الهدف الوحيد لفريق كريمونيسي في الدقيقة 83.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف فقط خلف ميلان الرابع، والذي سيواجه روما غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيسي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وكان سباليتي تولى قيادة يوفنتوس منذ أيام بعد إقالة إيجور تودور.

