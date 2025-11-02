أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن الأندية المرشحة للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي يشهد منافسية قوية بين كبار القارة العجوز.

الإيطالي المخضرم أنشيلوتي يعد من بين نخبة المدربين في أوروبا، وقد نال لقب دوري الأبطال خلال خمس مناسبات مختلفة، إثنتان منها مع ميلان الإبطالي، وثلاثة مع ريال مدريد الإسباني.

واستطاع أنشيلوتي كتابة التاريخ مع العملاق الإسباني، ريال مدريد، قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي 2024-2025، لتولي مهمة تدريب منتخب البرازيل، بموجب عقد مدته عام واحد.

أنشيلوتي يكشف عن المرشح لنيل دوري الأبطال

وأدلى أنشيلوتي بتصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، تحدث خلالها عن الأندية المرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يرى أن ريال مدريد يد المرشح الأبرز.

وقال أنشيلوتي: "ريال مدريد أبرز المرشحين للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكذلك أندية باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وهي الخيارات المعتادة".

رسالة أنشيلوتي إلى مودريتش

وأثنى المدرب الإيطالي على النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ميلان الحالي وأسطورة الريال السابق، موضحًا أنه يعد ظاهرة كروية فريدة في عمره.

وتابع: "لوكا مودريتش لا يفاجئني، لم يتغيب قط عن حصة تدريبية واحدة مع ريال مدريد، يتمتع مودريتش بالبنية التحتية والصفات الوراثية والجدية والخبرة".

ونوه أنشيلوتي بأن: "مودريتش لديه أيضًا الشخصية التي تمكنه من أن يكون أحد أفضل لاعبي خط الوسط على الإطلاق في سن الأربعين، مع مودريتش أبرم ميلان صفقة رائعة''.

ويعيش مودريتش فترة رائعة رفقة ميلان، مثلما كان الحال في ريال مدريد، حيث حصل اللاب البالغ من العمر 40 عامًا على جائزة أفضل لاعب في الفريق اللومباردي عن شهر أكتوبر الماضي