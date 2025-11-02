دي روسي مرشح لتدريب جنوى خلفا لفييرا

تشير التقارير إلى أن دانييلي دي روسي، أسطورة روما، من بين المرشحين المحتملين لتولي تدريب جنوى خلفا للفرنسي باتريك فييرا، الذي تمت إقالته في مطلع هذا الأسبوع.

أعلن نادي جنوى، يوم السبت، إقالة باتريك فييرا بعد بداية كارثية لموسم 2025-2026، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط فقط ومن دون أي فوز بعد 9 مباريات.

وسيقود الثنائي روبرتو مورجيتا ودومينيكو كريشيتو الفريق بشكل مؤقت في مواجهة ساسولو يوم الأحد، بعد المباراة، سيبدأ جنوى البحث عن مدرب دائم بعقد طويل الأمد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن هناك عدة أسماء مطروحة لخلافة فييرا، ولم يُستبعد أيضا أن يحصل مورجيتا وكريشيتو على فرصة دائمة إذا نجحا في مهمتهما المؤقتة.

التقرير أشار إلى أن دي روسي خيار محتمل، خاصة أنه بدون عمل منذ رحيله عن تدريب روما في انطلاق موسم 2024-2025.

كما تضم قائمة المرشحين كلّا من رافايلي بالادينو وباولو فانولي ولوكا جوتي.

