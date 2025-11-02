المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

دي روسي مرشح لتدريب جنوى خلفا لفييرا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:36 م 02/11/2025
دي روسي

دي روسي

تشير التقارير إلى أن دانييلي دي روسي، أسطورة روما، من بين المرشحين المحتملين لتولي تدريب جنوى خلفا للفرنسي باتريك فييرا، الذي تمت إقالته في مطلع هذا الأسبوع.

أعلن نادي جنوى، يوم السبت، إقالة باتريك فييرا بعد بداية كارثية لموسم 2025-2026، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط فقط ومن دون أي فوز بعد 9 مباريات.

وسيقود الثنائي روبرتو مورجيتا ودومينيكو كريشيتو الفريق بشكل مؤقت في مواجهة ساسولو يوم الأحد، بعد المباراة، سيبدأ جنوى البحث عن مدرب دائم بعقد طويل الأمد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن هناك عدة أسماء مطروحة لخلافة فييرا، ولم يُستبعد أيضا أن يحصل مورجيتا وكريشيتو على فرصة دائمة إذا نجحا في مهمتهما المؤقتة.

التقرير أشار إلى أن دي روسي خيار محتمل، خاصة أنه بدون عمل منذ رحيله عن تدريب روما في انطلاق موسم 2024-2025.

كما تضم قائمة المرشحين كلّا من رافايلي بالادينو وباولو فانولي ولوكا جوتي.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

روما الدوري الإيطالي دانييلي دي روسي

