كلام فى الكورة
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لياو ضد ديبالا.. تشكيل ميلان وروما في الدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:11 م 02/11/2025
لياو

رفاييل لياو

كشف الجهازان الفنيان لنادي ميلان وروما، عن تشكيل الفريقين للمواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره روما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، في العاشرة إلا ربع مساءً.

تشكيل ميلان

جاء التشكيل الذي اختاره ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان لبداية المباراة أمام روما، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوني دي فينتر، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، أليكسس سايليمايكرس.

خط الوسط: يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: دافيدي بارتيساجي، كريستوفر نكونكو، رفاييل لياو.

تشكيل روما

واختار جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لفريق روما، أن يبدأ المباراة أمام ميلان بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، هيرموسو، شيليك.

خط الوسط: العيناوي، كوني، ويسلي.

خط الهجوم: كريستانتي، سولي، ديبالا.

مباراة روما القادمة
ميلان الدوري الإيطالي روما ديبالا لياو

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

82

تبديل للأهلي بخروج كوكا ودخول أفشة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
