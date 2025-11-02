لياو ضد ديبالا.. تشكيل ميلان وروما في الدوري الإيطالي

كشف الجهازان الفنيان لنادي ميلان وروما، عن تشكيل الفريقين للمواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره روما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، في العاشرة إلا ربع مساءً.

تشكيل ميلان

جاء التشكيل الذي اختاره ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق ميلان لبداية المباراة أمام روما، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوني دي فينتر، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، أليكسس سايليمايكرس.

خط الوسط: يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: دافيدي بارتيساجي، كريستوفر نكونكو، رفاييل لياو.

تشكيل روما

واختار جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لفريق روما، أن يبدأ المباراة أمام ميلان بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، هيرموسو، شيليك.

خط الوسط: العيناوي، كوني، ويسلي.

خط الهجوم: كريستانتي، سولي، ديبالا.