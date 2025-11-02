زوار يلا كورة الكرام ننقل لكم متابعة حية لمبارة إي سي ميلان أمام روما، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره روما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، في العاشرة إلا ربع مساءً.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوني دي فينتر، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، أليكسس سايليمايكرس.

خط الوسط: يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: دافيدي بارتيساجي، كريستوفر نكونكو، رفاييل لياو.

تشكيل روما

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، هيرموسو، شيليك.

خط الوسط: العيناوي، كوني، ويسلي.

خط الهجوم: كريستانتي، سولي، ديبالا.