المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

1 0
21:45
روما

روما

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
21:45
ليون

ليون

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

3 1
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00
بتروجت

بتروجت

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإيطالي.. ميلان 1-0 روما.. بداية الشوط الثاني

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:46 م 02/11/2025
روما

لوكا مودريتش

زوار يلا كورة الكرام ننقل لكم متابعة حية لمبارة إي سي ميلان أمام روما، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره روما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو معقل الروسونيري، في العاشرة إلا ربع مساءً.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كوني دي فينتر، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، أليكسس سايليمايكرس.

خط الوسط: يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: دافيدي بارتيساجي، كريستوفر نكونكو، رفاييل لياو.

تشكيل روما

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، نديكا، هيرموسو، شيليك.

خط الوسط: العيناوي، كوني، ويسلي.

خط الهجوم: كريستانتي، سولي، ديبالا.

مباراة روما القادمة
ميلان الدوري الإيطالي روما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg