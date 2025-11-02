المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بهدف بافلوفيتش.. ميلان يحسم موقعة روما في الدوري الإيطالي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:46 م 02/11/2025
روما

مباراة ميلان أمام روما

حسم نادي إي سي ميلان تفوقه أمام نظيره روما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وأقيم اللقاء على أرضية ملعب سان سيرو.

وتفوق فريق ميلان على نظيره روما بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان وروما

بدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي: مايك ماينان، كوني دي فينتر، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، أليكسس سايليمايكرس، يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، صامويل ريتشي، دافيدي بارتيساجي، كريستوفر نكونكو، رفاييل لياو.

ودخل روما المباراة بالتشكيل التالي: سفيلار، مانشيني، نديكا، هيرموسو، شيليك، العيناوي، كوني، ويسلي، كريستانتي، سولي، ديبالا.

ميلان يعبر روما

شهدت المباراة تفوقًا ملحوظًا لفريق روما خلال أحداث اللقاء أمام ميلان، إلا أن ذئاب العاصمة لم يتمكنوا من هز الشباك.

ونجح ميلان في التسجيل بالدقيقة 39 من زمن المباراة أمام روما، عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش الذي وضع فريقه بالمقدمة أمام الذئاب.

حاول روما تعديل النتيجة خلال الشوط الأول، إلا أن صافرة حكم المباراة انطلقت معلنة عن نهاية النصف الأول من اللقاء بتقدم الروسونيري.

استمرت محاولات روما خلال الشوط الثاني من المباراة لتعديل النتيجة، أمام رغبة ميلان في الحفاظ على تقدمه إلا أن صافرة حكم اللقاء انطلقت معلنة عن نهاية المواجهة بفوز الروسونيري.

ترتيب الدوري الإيطالي

رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة ليستقر بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، عقب 10 مباريات حقق خلالها الروسونيري الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 3 مناسبات وتلقى هزيمة واحدة.

وتجمد رصيد روما عند 21 نقطة مستقرًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد مرور 10 جولات، حيث حقق الفريق 7 انتصارات وتلقى 3 هزائم.

