المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نابولي يظل في القمة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:08 ص 03/11/2025
نابولي

فريق نابولي

حافظ فريق نابولي على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ ظل على القمة رغم تعادله في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويتربع نابولي على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة رغم تعادله أمام كومو في المباراة التي جرت بينهما بالجولة العاشرة، السبت الماضي.

وحل إنتر ميلان في الوصافة بعد أن نجح الفريق في عبور هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، إذ وصل رصيد النيراتزوري إلى 21 نقطة.

وجاء ميلان في المركز الثالث بعد أن حسم موقعة روما لصالحه بهدف نظيف، ليصل رصيده إلى 21 نقطة، بينما تجمد رصيد ذئاب العاصمة عند نفس العدد من النقاط محتلًا المرتبة الرابعة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري الإيطالي

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

- المركز الأول: نابولي - 22 نقطة.

- المركز الثاني: إنتر - 21 نقطة.

- المركز الثالث: ميلان - 21 نقطة.

- المركز الرابع: روما - 21 نقطة.

مباراة نابولي القادمة
ميلان الدوري الإيطالي روما نابولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg