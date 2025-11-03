نابولي يظل في القمة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

حافظ فريق نابولي على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ ظل على القمة رغم تعادله في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويتربع نابولي على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة رغم تعادله أمام كومو في المباراة التي جرت بينهما بالجولة العاشرة، السبت الماضي.

وحل إنتر ميلان في الوصافة بعد أن نجح الفريق في عبور هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، إذ وصل رصيد النيراتزوري إلى 21 نقطة.

وجاء ميلان في المركز الثالث بعد أن حسم موقعة روما لصالحه بهدف نظيف، ليصل رصيده إلى 21 نقطة، بينما تجمد رصيد ذئاب العاصمة عند نفس العدد من النقاط محتلًا المرتبة الرابعة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري الإيطالي

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

- المركز الأول: نابولي - 22 نقطة.

- المركز الثاني: إنتر - 21 نقطة.

- المركز الثالث: ميلان - 21 نقطة.

- المركز الرابع: روما - 21 نقطة.