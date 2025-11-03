المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سكاي: فيورنتينا قرر إقالة بيولي من تدريب الفريق

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:30 ص 03/11/2025
بيولي

بيولي

يقترب نادي فيورنتينا الإيطالي، من إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق، وذلك بعد الهزيمة الأخيرة أمام ليتشي في الدوري.

وخسر فيورنتينا بهدف نظيف أمام ليتشي، بالأمس الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية، فإن مسؤولي فيورنتينا سيجتمعون مع بيولي صباح اليوم الاثنين لمناقشة الوضع، لكن الأقرب توجيه الشكر له.

وأوضح التقرير، أن الأقرب إقالة بيولي من تدريب الفريق، حيث إنه لن يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الخميس المقبل أمام ماينز في دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكر التقرير، أن نادي فيورنتينا على تواصل متزايد مع باولو فانولي من أجل تدريب الفريق.

ويبقى فيورنتينا دون فوز مع بيولي بعد مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي، حيث تعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

ويحتل فيورنتينا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط.

وتولى بيولي تدريب فيورنتينا في بداية الموسم الجاري بعقد لمدة موسمين حتى يونيو 2027.

  

الدوري الإيطالي فيورنتينا بيولي

