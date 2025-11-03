جاسبريني: إصابة ديبالا خسارة أكبر من السقوط أمام ميلان

أكد جيان بييرو جاسبريني مدرب روما أنه ينظر فقط إلى الجانب الإيجابي للهزيمة أمام ميلان، مشيرا إلى أن تعرض نجمه باولو ديبالا يعد خسارة أسوأ من السقوط في المباراة.

روما خسر بهدف دون مقابل أمام مساء أمس الأحد، في الجولة 10 من الدوري الإيطالي، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة يتقاسم بها المركز الثاني في جدول الترتيب مع "الروسونيري" نفسه وإنتر ميلان.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، شدد جاسبريني على أنه يجد سهولة أكبر في التركيز على النقاط المضيئة التي تحققت في المباراة، بدلا من البحث عن الأخطاء التي أدت إلى الهزيمة.

وأوضح مدرب روما: "صنعنا الكثير من الفرص، وهذه هي المقارنة التي أريد أن نتبعها، عندما تخرج من مثل هذه المباريات خالي الوفاض، تشعر بالكثير من الأسف، ولكن أيضا بالثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح".

لكن المدرب أكد أن أكبر خسارة في المباراة لم تكن النقاط الثلاث، بل هي إصابة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تعرض لإصابة في الفخذ مباشرة بعد أن أضاع ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة.

واعترف جاسبريني بأن روما فشل في استغلال سيطرته، مشيرا إلى أن فريقه أجاد في كل شيء "ما عدا اللمسة الأخيرة".

وفي ختام تصريحاته عبر مدرب روما عن غضبه وأسفه بسبب الهزيمة، مؤكدا أنهم دفعوا ثمنا غاليا لإهدار 4 من أصل 5 ركلات جزاء في الدوري الأوروبي والدوري الإيطالي خلال الأشهر الماضية.

