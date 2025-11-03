المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
إصابة ديبالا تثير الشكوك حول مستقبله مع روما

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:04 م 03/11/2025
ديبالا

ديبالا

يواجه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما، حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله مع "الجيالوروسي"، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

وتعرض ديبالا لإصابة في الفخذ بعد أن أضاع ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة التي خسرها روما 0-1 أمام ميلان، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن هذه هي الإصابة الـ19 التي يتعرض لها ديبالا مع النادي العاصمي، مما زاد من ضغوط مفاوضات تمديد عقده.

وتزيد هذه الإصابة من المخاوف بشأن جاهزيته البدنية، وهو عامل رئيسي بالنسبة لروما في ظل دراسة النادي تقديم عقد جديد براتب مخفض تماشيا مع اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويقضي المهاجم الأرجنتيني، الذي يتقاضى 8 ملايين يورو سنويا، عامه الأخير في عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن إدارة روما تستعد لبدء مفاوضات تجديد عقد ديبالا خلال الأسابيع المقبلة.

وشارك ديبالا صاحب الـ31 عاما في 8 مباريات مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

الدوري الإيطالي روما باولو ديبالا

