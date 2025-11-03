أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي، أن ناديه يتعرض للانتقادات بكثرة، رغم تصدره جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مشيرًا إلى أن التوقعات قبل الموسم كانت مبالغًا فيها، مطالبًا جماهيره بمواصلة دعم الفريق.

وقال كونتي في تصريحات لصحيفة "توتو نابولي" خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال: "قبل المباراتين الأخيرتين، كان الناس يتحدثون عن ضعف تماسكنا الدفاعي، الآن حافظنا على نظافة شباكنا في مباراتين، والحديث يدور حول الهجوم".

وتابع: "دائمًا ما ننظر إلى نصف الكأس الفارغ، لقد واجهنا صعوبات كبيرة منذ بداية الموسم وما زلنا نواجهها، ومع ذلك، عندما ننظر إلى جدول الترتيب، نجد نابولي في الصدارة، لكن كل ما نسمعه هو الانتقادات".

وأكمل: "كانت التوقعات مبالغًا فيها بشكل كبير؛ كان من المفترض أن نسيطر على الجميع، وكان من المتوقع أن يُحدث كل لاعب جديد ثورة في الفريق، لقد افتقدنا لاعبين أساسيين مثل لوكاكو، كما تعرض دي بروين للإصابة".

وواصل: "يجب على جماهير نابولي أن تبقى دائمًا متحدة مع الفريق، وأن تُحدث فرقًا كبيرًا، جماهير نابولي حالمة، والقادمون من الخارج يدركون سهولة المبالغة في الأمور أو هدمها، وزرع الكآبة في نفوسهم، سيكون موسمًا صعبًا، لذا علينا أن نبقى متحدين".

وأتم: "وجود نابولي في الصدارة يُزعج الناس، مُنافسة نابولي على الصدارة تُزعج الناس، أفهم ذلك، على الآخرين أن يفهموا ذلك أيضًا، رغم كل الصعوبات، ما زلنا في الصدارة، وهذا يُخيفهم".