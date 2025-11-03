أكد المدافع السويسري مانويل أكانجي، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى إنتر ميلان، أنه لا يرغب في العودة إلى النادي الإنجليزي بعد نهاية فترة إعارته، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة في صفوف الفريق الإيطالي ويتمنى البقاء هناك بشكل دائم.

وانضم أكانجي إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن خرج من حسابات بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

ومنذ انتقاله إلى ملعب سان سيرو، أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب كريستيان تشيفو، حيث يقدم مستويات مميزة ساهمت في منافسة الفريق على صدارة الدوري الإيطالي، الذي يتأخر عنه بفارق نقطة واحدة فقط.

أكانجي يفضل إنتر على العودة إلى سيتي

وقال أكانجي في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: "سنرى ما سيحدث، لكنني آمل أن يشتريني إنتر ميلان بشكل دائم، أشعر براحة كبيرة هنا، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

ووفقًا لتقارير رومانو، يمتلك إنتر ميلان خيار شراء في عقد إعارة أكانجي بقيمة 15 مليون يورو، وهو خيار من المرجح أن يرحب به مانشستر سيتي، خاصة مع رغبته في تقليص قائمته الدفاعية خلال الصيف المقبل.

ومع ذلك، من المنتظر أن يحاول النادي الإيطالي إعادة التفاوض حول قيمة الصفقة، بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها أغلب أندية الدوري الإيطالي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا