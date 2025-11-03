المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 1
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"أريد البقاء في إنتر".. أكانجي يغلق الباب أمام العودة إلى مانشستر سيتي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:37 م 03/11/2025
أكانجي

المدافع السويسري مانويل أكانجي

أكد المدافع السويسري مانويل أكانجي، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى إنتر ميلان، أنه لا يرغب في العودة إلى النادي الإنجليزي بعد نهاية فترة إعارته، مشيرًا إلى أنه يشعر بالراحة في صفوف الفريق الإيطالي ويتمنى البقاء هناك بشكل دائم.

وانضم أكانجي إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن خرج من حسابات بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

ومنذ انتقاله إلى ملعب سان سيرو، أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب كريستيان تشيفو، حيث يقدم مستويات مميزة ساهمت في منافسة الفريق على صدارة الدوري الإيطالي، الذي يتأخر عنه بفارق نقطة واحدة فقط.

أكانجي يفضل إنتر على العودة إلى سيتي

وقال أكانجي في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: "سنرى ما سيحدث، لكنني آمل أن يشتريني إنتر ميلان بشكل دائم، أشعر براحة كبيرة هنا، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

ووفقًا لتقارير رومانو، يمتلك إنتر ميلان خيار شراء في عقد إعارة أكانجي بقيمة 15 مليون يورو، وهو خيار من المرجح أن يرحب به مانشستر سيتي، خاصة مع رغبته في تقليص قائمته الدفاعية خلال الصيف المقبل.

ومع ذلك، من المنتظر أن يحاول النادي الإيطالي إعادة التفاوض حول قيمة الصفقة، بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها أغلب أندية الدوري الإيطالي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

الدوري الإيطالي إنتر مانويل أكانجي مانستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 1
الهلال

الهلال

25

سقوط سالم الدوسري على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg