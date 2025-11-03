تمكن فريق جنوى من تحقيق انتصارًا مثيرًا في الـ+90 أمام مضيفه فريق ساسولو، ليكتب فوزه الأول خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

مباراة ساسولو ضد جنوى، انتهت بنتيجة (1-2)، في ملعب أقيمت على ملعب تريكولوري، مساء اليوم الإثنين، لحساب الجولة العاشرة من الكالتشيو.

انتصار جنوى الأول

روسلان مالينوفسكي سجل الهدف الأول في الدقيقة 18، ليضع جنوى في المقدمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

لكن عودة أصحاب الأرض جاءت بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة، وتحديدًا في الدقيقة 47، عن طريق دومينيكو بيراردي.

وتحقق انتصار جنوى الأول هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بهدف في الدقيقة 90+3، بتوقيع ليو أوستيجارد.

وبعدما حقق جنوى الفوز الأول، رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ساسولو تجمد رصيده عند 13 نقطة، حيث يتواجد بالمرتبة الـ11 في سلم ترتيب الكالتشيو.

ويسدل الستار على منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي، عقب مواجهة لاتسيو ضد كالياري التي تنطلق في هذه الأثناء.