المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خارج ملعبه.. هدف +90 يمنح جنوى الانتصار الأول في الكالتشيو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:47 م 03/11/2025
ساسولو جنوى

مباراة ساسولو ضد جنوى

تمكن فريق جنوى من تحقيق انتصارًا مثيرًا في الـ+90 أمام مضيفه فريق ساسولو، ليكتب فوزه الأول خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

مباراة ساسولو ضد جنوى، انتهت بنتيجة (1-2)، في ملعب أقيمت على ملعب تريكولوري، مساء اليوم الإثنين، لحساب الجولة العاشرة من الكالتشيو.

انتصار جنوى الأول

روسلان مالينوفسكي سجل الهدف الأول في الدقيقة 18، ليضع جنوى في المقدمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

لكن عودة أصحاب الأرض جاءت بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة، وتحديدًا في الدقيقة 47، عن طريق دومينيكو بيراردي.

وتحقق انتصار جنوى الأول هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بهدف في الدقيقة 90+3، بتوقيع ليو أوستيجارد.

وبعدما حقق جنوى الفوز الأول، رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ساسولو تجمد رصيده عند 13 نقطة، حيث يتواجد بالمرتبة الـ11 في سلم ترتيب الكالتشيو.

ويسدل الستار على منافسات الجولة الحالية من الدوري الإيطالي، عقب مواجهة لاتسيو ضد كالياري التي تنطلق في هذه الأثناء.

مباراة جنوى القادمة
الدوري الإيطالي جنوى ساسولو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 2
الهلال

الهلال

95

سقوط علي لاجامي لاعب الهلال على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg