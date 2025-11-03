عاد فريق لاتسيو إلى سكة الانتصارات في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، بعدما فاز على حساب نظيره كالياري، خلال المباراة التي انتهت منذ قليل.

مباراة لاتسيو ضد كالياري انتهت بنتيجة (2-0)، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو، في ختام الجولة العاشرة من الكالتشيو.

انتصار لاتسيو

تقدم لاتسيو جاء عن طريق جوستاف إيساكسون، الذي نجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 65، ثم عزز ماتيا زاكايني تقدم لاتسيو بهدف ثان في الدقيقة 90+1.

لاتسيو نجح في ترجمة 2 من أصل 3 تسديدات فقط على المرمى إلى هدفين، ليحصد الفريق نقاط المباراة، ويعود إلى طريق الانتصارات.

رفع لاتسيو رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد مرور 10 جولات من انطلاق المسابقة.

بينما تجمد رصيد كالياري عند 9 نقاط، ليحتل المرتبة الـ14 في جدول ترتيب الكالتشيو، حيث تكبد الهزيمة الخامسة هذا الموسم، كما أنه لم يتذوق طعم الانتصارات في المواجهات الـ5 الأخيرة، بواقع 3 هزائم وتعادلين.

ويضرب لاتسيو موعدًا قويًا مع إنتر ميلان، يوم الأحد المقبل، في مباراة ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي الممتاز.