أسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، حيث استمر فريق نابولي على قمة جدول الترتيب، وسط مطاردة من إنتر ميلان.

وكان لاتسيو قد انتصر على ضيفه كالياري، منذ قليل، في ختام مواجهات الجولة العاشرة من الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

تعادل نابولي لم يحرمه من صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكن مطارده إنتر ميلان قلص الفارق على الصدارة إلى نقطة واحدة.

كما أن ميلان وروما بنفس الرصيد مع إنتر، يشعلون المنافسة على مركزي المقدمة والوصافة، والمربع الذهبي الذهبي.

بينما لاتسيو الذي انتصر منذ قليل كان قد ارتقى في جدول ترتيب الكالتشيو 6 مراكز للأمام، بهذا هذا الفوز.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة العاشرة، كما يلي:

1- نابولي: 22 نقطة.

2- إنتر ميلان: 21 نقطة (+12).

3- ميلان: 21 نقطة (+8).

4- روما: 21 نقطة (+5).

5- بولونيا: 18 نقطة (+8).

6- يوفنتوس: 18 نقطة (+4).

