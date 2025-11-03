المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

1 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

2 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

صدارة نابولي.. جدول ترتيب الدروي الإيطالي بعد الجولة العاشرة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:42 م 03/11/2025
نابولي

لاعبو فريق نابولي

أسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، حيث استمر فريق نابولي على قمة جدول الترتيب، وسط مطاردة من إنتر ميلان.

وكان لاتسيو قد انتصر على ضيفه كالياري، منذ قليل، في ختام مواجهات الجولة العاشرة من الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

تعادل نابولي لم يحرمه من صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكن مطارده إنتر ميلان قلص الفارق على الصدارة إلى نقطة واحدة.

كما أن ميلان وروما بنفس الرصيد مع إنتر، يشعلون المنافسة على مركزي المقدمة والوصافة، والمربع الذهبي الذهبي.

بينما لاتسيو الذي انتصر منذ قليل كان قد ارتقى في جدول ترتيب الكالتشيو 6 مراكز للأمام، بهذا هذا الفوز.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة العاشرة، كما يلي:

1- نابولي: 22 نقطة.

2- إنتر ميلان: 21 نقطة (+12).

3- ميلان: 21 نقطة (+8).

4- روما: 21 نقطة (+5).

5- بولونيا: 18 نقطة (+8).

6- يوفنتوس: 18 نقطة (+4).

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالكامل من هنا

روما الدوري الإيطالي لاتسيو إنتر ميلان نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

