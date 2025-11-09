المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. فيورنتينا يعلن إقالة بيولي من تدريب الفريق

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

01:10 م 04/11/2025
بيولي

ستيفانو بيولي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، إقالة المدير الفني ستيفانو بيولي، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع النتائج والمستويات خلال الفترة الماضية.

وسقط فيورنتينا في فخ الخسارة، خلال الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، أمام ليتشي، بهدف دون رد، يوم الأحد الماضي.

فيورنتينا يعلن إقالة بيولي

ونشر الفيولا بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه ما يلي: "أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم إعفاء ستيفانو بيولي من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف البيان: "تود الشركة أن تشكر المدرب ومساعديه على الاحترافية التي أظهروها طوال عملهم".

واختتم النادي بأنه: "تم تعيين قيادة فنية للفريق الأول بشكل مؤقت، بدءًا من جلسة تدريب اليوم، بقيادة المدرب دانييلي جالوبا".

وكان بيولي قد تولى مهمة تدريب فيورنتينا في بداية الموسم الجاري 2025-2026 بموجب عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2027.

ويبقى فيورنتينا دون فوز مع بيولي بعد مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي، حيث تعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

ويحتل الفريق البنفسجي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط فقط.

مباراة فيورنتينا القادمة
الدوري الإيطالي فيورنتينا ستيفانو بيولي

