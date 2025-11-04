تفيد تقارير صحفية بأن الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم يوفنتوس، يقترب من مغادرة ناديه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس الجديد، يخطط لمحاولة إعادة ديفيد لمستواه المعهود، لكن هذا لا يضمن استمراره مع الفريق.

لكن في الوقت ذاته فإن مهاجم يوفنتوس قد يرحل عن اليوفي في يناير، إذ سيبحث اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عن خيارات جديدة في حال لم يحصل على دقائق لعب أكثر خلال الأشهر القادمة.

وأشار التقرير إلى أن توتنهام يعد الوجهة الأقرب للمهاجم الكندي في الوقت الحالي، المطلوب أيضا في أندية إنجليزية أخرى.

انضم ديفيد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من ليل الفرنسي، وسجل هدفا واحدا فقط في 12 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.