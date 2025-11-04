المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 3
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

وسط اهتمام توتنهام.. جوناثان ديفيد يقترب من مغادرة يوفنتوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:22 م 04/11/2025
جوناثان ديفيد

جوناثان ديفيد

تفيد تقارير صحفية بأن الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم يوفنتوس، يقترب من مغادرة ناديه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس الجديد، يخطط لمحاولة إعادة ديفيد لمستواه المعهود، لكن هذا لا يضمن استمراره مع الفريق.

لكن في الوقت ذاته فإن مهاجم يوفنتوس قد يرحل عن اليوفي في يناير، إذ سيبحث اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عن خيارات جديدة في حال لم يحصل على دقائق لعب أكثر خلال الأشهر القادمة.

وأشار التقرير إلى أن توتنهام يعد الوجهة الأقرب للمهاجم الكندي في الوقت الحالي، المطلوب أيضا في أندية إنجليزية أخرى.

انضم ديفيد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من ليل الفرنسي، وسجل هدفا واحدا فقط في 12 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

الدوري الإيطالي يوفنتوس جوناثان ديفيد

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
هايتي

هايتي

1 3
مصر

مصر

50

فرصة جديدة.. هجمة مرتدة لصالح منتخب مصر وانطلاقة من محمد حمد سددها اصطدمت في المدافع ووصلت عند الزغبي حاول أن يسددها تصدى لها حارس هايتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
