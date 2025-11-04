المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

0 0
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

شهر على الأقل.. الكشف عن مدة غياب ديبالا بعد إصابته

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:56 م 04/11/2025
باولو ديبالا

باولو ديبالا

كشفت تقارير إعلامية عن المدة التي يتوقع أن يغيبها الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، بعد إصابته مؤخرا.

وتعرض ديبالا لإصابة في الفخذ بعد أن أضاع ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة التي خسرها روما 0-1 أمام ميلان، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن النجم الأرجنتيني خضع لفحوصات طبية في روما يوم الثلاثاء لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن غياب ديبالا لن يقل عن شهر كامل.

وبهذا سيغيب ديبالا عن المباراتين المقبلتين أمام رينجرز وأودينيزي قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، إضافة إلى مواجهات كريمونيزي وميتيلاند، وربما نابولي أيضا بعد التوقف.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يأمل جيان بييرو جاسبريني مدرب روما أن يتمكن نجمه من العودة إلى اللعب يوم 30 نوفمبر أمام نابولي، إلا أن عودته في المباراة التالية ضد كالياري في 7 ديسمبر تبدو أكثر واقعية.

وشارك ديبالا صاحب الـ31 عاما في 8 مباريات مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

روما الدوري الإيطالي باولو ديبالا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

