شهر على الأقل.. الكشف عن مدة غياب ديبالا بعد إصابته

كشفت تقارير إعلامية عن المدة التي يتوقع أن يغيبها الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، بعد إصابته مؤخرا.

وتعرض ديبالا لإصابة في الفخذ بعد أن أضاع ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة التي خسرها روما 0-1 أمام ميلان، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن النجم الأرجنتيني خضع لفحوصات طبية في روما يوم الثلاثاء لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن غياب ديبالا لن يقل عن شهر كامل.

وبهذا سيغيب ديبالا عن المباراتين المقبلتين أمام رينجرز وأودينيزي قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، إضافة إلى مواجهات كريمونيزي وميتيلاند، وربما نابولي أيضا بعد التوقف.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، يأمل جيان بييرو جاسبريني مدرب روما أن يتمكن نجمه من العودة إلى اللعب يوم 30 نوفمبر أمام نابولي، إلا أن عودته في المباراة التالية ضد كالياري في 7 ديسمبر تبدو أكثر واقعية.

وشارك ديبالا صاحب الـ31 عاما في 8 مباريات مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.