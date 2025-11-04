المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خليفة فان دايك.. ليفربول يخطط لخطف مدافع إنتر في الميركاتو الشتوي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:43 م 04/11/2025
إنتر

باستوني يقترب من البريميرليج

يواصل نادي ليفربول بحثه عن تعزيز دفاعاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالتحرك للتعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، نجم نادي إنتر ميلان، الذي يُعد من أبرز المدافعين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لموقع CaughtOffside، فإن إدارة ليفربول تضع باستوني على رأس أولوياتها في يناير المقبل، أملاً في ضمه كبديل طويل الأمد لقائد الفريق فيرجيل فان دايك، خاصة بعد تراجع أداء الخط الخلفي هذا الموسم.

كما أشار التقرير إلى أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام من نادي تشيلسي الإنجليزي.

إنتر ميلان يرفض التفريط في نجمه

إدارة إنتر ميلان تبدو غير متحمسة لفكرة بيع أحد أبرز لاعبيها في منتصف الموسم، خصوصًا أن الفريق ينافس بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية.

ويرى مسؤولو النيراتزوري أن التخلي عن باستوني في يناير سيشكل ضربة قوية لخط الدفاع، في وقت يصعب فيه إيجاد بديل بنفس المستوى خلال فترة قصيرة. لذلك، قد ترحل أي مفاوضات رسمية إلى الصيف المقبل.

ليفربول يبحث عن حل دفاعي عاجل

يعاني ليفربول من اهتزاز في الأداء الدفاعي هذا الموسم، حيث استقبل الفريق أهدافًا كثيرة أثرت على نتائجه، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى المدرب يورجن كلوب أن التعاقد مع مدافع قوي في يناير سيكون خطوة حاسمة لإعادة التوازن للفريق واستعادة الهيبة الدفاعية.

يذكر أن باستوني، البالغ من العمر 26 عامًا، يقدم مستويات مميزة مع إنتر ميلان، ويُعتبر أحد أعمدة المنتخب الإيطالي، ما يجعل انتقاله إلى البريميرليج خطوة مثيرة قد تمنحه فرصة جديدة للتطور والمنافسة على البطولات الكبرى.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة إنتر ميلان القادمة
تشيلسي ليفربول إنتر ميلان الدوري الإنجليزي الممتاز فان دايك الميركاتو الشتوي أليساندرو باستوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سلافيا براج

سلافيا براج

0 2
أرسنال

أرسنال

60

هدف ضائع لأسنال بعد تمريرة ويقابلها ساكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس سلافيا براج

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg