يواصل نادي ليفربول بحثه عن تعزيز دفاعاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بالتحرك للتعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، نجم نادي إنتر ميلان، الذي يُعد من أبرز المدافعين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لموقع CaughtOffside، فإن إدارة ليفربول تضع باستوني على رأس أولوياتها في يناير المقبل، أملاً في ضمه كبديل طويل الأمد لقائد الفريق فيرجيل فان دايك، خاصة بعد تراجع أداء الخط الخلفي هذا الموسم.

كما أشار التقرير إلى أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام من نادي تشيلسي الإنجليزي.

إنتر ميلان يرفض التفريط في نجمه

إدارة إنتر ميلان تبدو غير متحمسة لفكرة بيع أحد أبرز لاعبيها في منتصف الموسم، خصوصًا أن الفريق ينافس بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية.

ويرى مسؤولو النيراتزوري أن التخلي عن باستوني في يناير سيشكل ضربة قوية لخط الدفاع، في وقت يصعب فيه إيجاد بديل بنفس المستوى خلال فترة قصيرة. لذلك، قد ترحل أي مفاوضات رسمية إلى الصيف المقبل.

ليفربول يبحث عن حل دفاعي عاجل

يعاني ليفربول من اهتزاز في الأداء الدفاعي هذا الموسم، حيث استقبل الفريق أهدافًا كثيرة أثرت على نتائجه، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى المدرب يورجن كلوب أن التعاقد مع مدافع قوي في يناير سيكون خطوة حاسمة لإعادة التوازن للفريق واستعادة الهيبة الدفاعية.

يذكر أن باستوني، البالغ من العمر 26 عامًا، يقدم مستويات مميزة مع إنتر ميلان، ويُعتبر أحد أعمدة المنتخب الإيطالي، ما يجعل انتقاله إلى البريميرليج خطوة مثيرة قد تمنحه فرصة جديدة للتطور والمنافسة على البطولات الكبرى.