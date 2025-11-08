رسميًا.. ميلان وإنتر يستحوذان على "سان سيرو"

أعلن ناديا ميلان وإنتر ميلان، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد البيع مع بلدية ميلانو، من أجل الاستحواذ على منطقة "سان سيرو".

واتفق ميلان وإنتر على الاستحواذ على المنطقة الحضرية الكبرى، بما في ذلك ملعب جوزيبي مياتزا والمنطقة المحيطة به.

ويعتزم الفريقان استبدال الملعب، الذي يبلغ عمره قرابة 100 عام، بملعب جديد في الموقع نفسه.

ويبلغ سعر شراء الموقع الذي تبلغ مساحته 28 هكتارا، ويشمل كذلك مواقف سيارات، حوالي 200 مليون يورو (235 مليون دولار).

ميلان وإنتر يستحوذان على "سان سيرو"

ويُمثل بناء الملعب الجديد ومشروع التجديد الحضري لمنطقة "سان سيرو" فصلاً جديداً لمدينة ميلانو وكلا الناديين.

ويعكس هذا الإنجاز الاستراتيجي الطموح المشترك لناديي ميلان وإنتر، ومالكيهما، ريد بيرد والصناديق التي تديرها أوكتري.

ويتطلع كلا الناديين إلى تحقيق نجاح رياضي طويل الأمد واستثمارات قيّمة لدعم النمو المستدام للناديين.

وقال ميلان عبر عبر موقعه الرسمي: "أوكلت الأندية إلى شركتي فوستر وشركائه ومانيكا تصميم وتطوير الملعب الجديد ذي الطراز العالمي".

وواصل: "سيُلبي الملعب أعلى المعايير الدولية، ومن المتوقع أن يصبح رمزًا معماريًا جديدًا لمدينة ميلانو".

وتابع: "في إطار المشروع، سيتم أيضًا إنشاء مركز امتياز جديد، يعكس التوجه الرياضي والثقافي الذي يميز منطقة سان سيرو والمدينة".

وتابع: "تمت الصفقة بدعم وتمويل من المؤسسات المصرفية الدولية (Goldman Sachs وJP Morgan) كمنظمين مشاركين في القيادة".

واختتم البيان: "كما تمت الصفقة بمساهمة من قبل الشركاء المصرفيين للنادي، وهم (Banco BPM وBPER Banca)".