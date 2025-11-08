يوفنتوس يخطط لتحصين نجمه الواعد من أطماع ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن مساعي يوفنتوس الإيطالي، لتأمين بقاء النجم التركي الواعد، كينان يلدز، في ظل اهتمام كبار أوروبا بضمه.

ويحظى يلدز، بإعجاب العديد من أندية الدوري الإنجليزي، خاصة أرسنال ومانشستر يونايتد، بفضل تألقه اللافت مع البيانكونيري.

ويعتبر اللاعب ذي الـ 20 عامًا واحدًا من ألمع نجوم الدوري الإيطالي، منذ مشاركته بشكل مستمر مع الفريق، في الموسم الماضي.

وقدم تشيلسي بحسب العديد من التقارير، عرضًا بـ58 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي رفضه يوفنتوس.

ليفربول يستهدف نجم يوفنتوس

وبحسب ما ذكره موقع "Teamtalk" فإن يوفنتوس يتطلع إلى توقيع عقد جديد مع كينان، حتى عام 2030.

وأضاف التقرير بأن قرار السيدة العجوز، جاء بعد تولي المدرب لوتشيانو سباليتي منصبه، خلفًا لإيجور تيودور.

وفي حالة عدم تجديد عقد النجم التركي، فإن عمالقة إنجلترا، وخاصة ليفربول، سوف يتدخلون للحصول على خدماته.

ويجيد يلدز اللعب كجناح على الأطراف وفي قلب الهجوم، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 13 مباراة هذا الموسم.

ويقدر راتب كينان بحوالي 1.5 مليون يورو سنويًا، ويسعى لزيادة راتبه بحيث يقترب من جوناثان ديفيد، الذي يتقاضى أربع أضعاف راتبه.