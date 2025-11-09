المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

5 0
14:30
المغرب

المغرب

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

- -
22:00
فنربخشة

فنربخشة

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. جنوى يعلن تعيين دي روسي مدربًا للفريق

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

02:41 م 06/11/2025
دي روسي

دانييلي دي روسي

أعلن نادي جنوى الإيطالي، بشكل رسمي، تعيين دانييلي دي روسي، مدربًا للفريق الأول، خلفاً للفرنسي باتريك فييرا

ولعب جنوى 9 مباريات في بطولة الدوري الإيطالي، ولم يحقق أي فوز، وحصد 3 نقاط فقط، ليتذيل ترتيب المسابقة.

جنوى يعلن تعيين دي روسي مدربًا

ونشر النادي الأحمر والأزرق عبر حسابه بمنصة "إكس": "تم تعيين دانييلي دي روسي مدربًا للفريق، وقد التقى المدرب الجديد باللاعبين".

وأضاف البيان: "سيقود دي روسي الحصة التدريبية المقررة، بعد ظهر اليوم، في مركز سينوريني الرياضي".

واختتم: "سيقام مؤتمر صحفي مع دييجو لوبيز، مدير كرة القدم في النادي، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي قبل المباراة، يوم الجمعة".

وسيوقع دي روسي عقدًا مع نادي جنوى حتى نهاية الموسم، مع خيار التمديد، في حال ضمان الفريق البقاء في الدوري هذا الموسم.

ويستعد المدرب الشاب لقيادة الفريق الأحمر والأزرق خلال المباراة القادمة في الدوري الإيطالي 2025-2026 ضد فيورنتينا.

وأفادت بعض التقارير بأن جنوى قرر عدم الانتظار حتى فترة التوقف الدولي القادمة، خشية تلقي دي روسي عروضًا تدريبية جديدة.

مباراة جنوى القادمة
الدوري الإيطالي جنوى دانييلي دي روسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg