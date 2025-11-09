رسميًا.. جنوى يعلن تعيين دي روسي مدربًا للفريق

أعلن نادي جنوى الإيطالي، بشكل رسمي، تعيين دانييلي دي روسي، مدربًا للفريق الأول، خلفاً للفرنسي باتريك فييرا

ولعب جنوى 9 مباريات في بطولة الدوري الإيطالي، ولم يحقق أي فوز، وحصد 3 نقاط فقط، ليتذيل ترتيب المسابقة.

جنوى يعلن تعيين دي روسي مدربًا

ونشر النادي الأحمر والأزرق عبر حسابه بمنصة "إكس": "تم تعيين دانييلي دي روسي مدربًا للفريق، وقد التقى المدرب الجديد باللاعبين".

وأضاف البيان: "سيقود دي روسي الحصة التدريبية المقررة، بعد ظهر اليوم، في مركز سينوريني الرياضي".

واختتم: "سيقام مؤتمر صحفي مع دييجو لوبيز، مدير كرة القدم في النادي، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي قبل المباراة، يوم الجمعة".

وسيوقع دي روسي عقدًا مع نادي جنوى حتى نهاية الموسم، مع خيار التمديد، في حال ضمان الفريق البقاء في الدوري هذا الموسم.

ويستعد المدرب الشاب لقيادة الفريق الأحمر والأزرق خلال المباراة القادمة في الدوري الإيطالي 2025-2026 ضد فيورنتينا.

وأفادت بعض التقارير بأن جنوى قرر عدم الانتظار حتى فترة التوقف الدولي القادمة، خشية تلقي دي روسي عروضًا تدريبية جديدة.