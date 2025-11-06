تقارير: ميلان يراقب مهاجم بارما تمهيدًا لضمه في يناير

يستعد نادي ميلان لمواجهة بارما في الدوري الإيطالي، مساء السبت، وتتجه أنظاره لمراقبة مهاجم أصحاب الأرض ماتيو بيليجرينو، الذي يُعدّ محل اهتمام من جانب الروسونيري، مع اقتراب فترة انتقالات يناير.

وأكدت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أن بيليجرينو نجم بارما، يعد أحد أبرز المهاجمين الذين يُثيرون اهتمام ميلان مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت أن بيليجرينو خيارٌ مُغريٌّ لميلان نظرًا لخبرته في الدوري الإيطالي مقارنةً ببعض اللاعبين الآخرين الذين يُريدهم النادي، كما يبلغ 24 عامًا فقط، ولا يزال لديه مجالٌ للتطور.

وأضافت أن تكلفته المُحتملة ستكون منخفضة، نظرًا لأن بارما دفع مليوني يورو فقط بالإضافة إلى 50% من قيمة بيعه لضمه من صفوف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وشارك المهاجم الأرجنتيني ذو الأصول الإسبانية في 13 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات مع بارما، سجل خلالها 5 أهداف بينما لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

لا يزال ميلان يُقيّم خياراته المتاحة في مركز المهاجم الصريح، حيث يمتلك فقط سانتياجو خيمينيز، بينما يدفع أحيانًا المدرب ماسيميليانو أليجري بلاعبين آخرين في هذا المركز، مثل: رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش وكريستوفر نكونكو.

ونظرًا لعدم تسجيل خيمينيز أي هدف في الدوري الإيطالي بعد مرور 10 جولات من موسم 2025-2026، فقد ظهرت أنباء بأن ميلان قد يُجري تغييرات في خط هجومه خلال شهر يناير المقبل.

