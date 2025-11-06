المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

1 1
17:45
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
17:15
كرواتيا

كرواتيا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

قرار مفاجئ.. لماذا ألغى يوفنتوس مؤتمر سباليتي قبل ديربي تورينو؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:17 م 06/11/2025
لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس

لوتشيانو سباليتي

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي إلغاء المؤتمر الصحفي المعتاد لمديره الفني لوتشيانو سباليتي، والذي كان مقررًا عقده يوم الجمعة، قبل مواجهة تورينو في ديربي "ديلا مولي" المقرر إقامته مساء السبت على ملعب أليانز.

يوفنتوس يلغي مؤتمر سباليتي قبل ديربي تورينو

وأوضح النادي، بحسب ما أورده موقع كالتشيو ميركاتو، أن سبب الإلغاء يعود إلى انعقاد اجتماع المساهمين المقبل يوم الجمعة 7 نوفمبر، وهو اجتماع من المنتظر أن يشهد إقرار تغييرات هيكلية ومالية مهمة داخل النادي.

ونظرًا لأهمية المناسبة الإدارية، فضّل يوفنتوس التخلي عن الواجبات الإعلامية المعتادة قبل المباراة، ليتفرغ مسؤولو النادي والطاقم الفني للتحضير لاجتماع المساهمين والحدث الكروي في الوقت نفسه.

وسيواصل سباليتي استعداداته مع الفريق خلف الأبواب المغلقة، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة قبل خوض أول ديربي له كمدرب ليوفنتوس أمام الجار تورينو، بقيادة المدرب إيفان يوريتش.

ويعد اللقاء اختبارًا جديدًا للمدرب الإيطالي المخضرم، الذي بدأ مشواره مع البيانكونيري بشكل واعد، بعد الفوز على كريمونيزي بنتيجة (2-1) في أولى مبارياته، ثم التعادل مع سبورتينغ لشبونة (1-1) في الدوري الأوروبي.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس لوتشيانو سباليتي ديربي تورينو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
بيراميدز

بيراميدز

4

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: "محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي".

تفاصيل المباراة
