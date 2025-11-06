قرر نادي يوفنتوس الإيطالي إلغاء المؤتمر الصحفي المعتاد لمديره الفني لوتشيانو سباليتي، والذي كان مقررًا عقده يوم الجمعة، قبل مواجهة تورينو في ديربي "ديلا مولي" المقرر إقامته مساء السبت على ملعب أليانز.

يوفنتوس يلغي مؤتمر سباليتي قبل ديربي تورينو

وأوضح النادي، بحسب ما أورده موقع كالتشيو ميركاتو، أن سبب الإلغاء يعود إلى انعقاد اجتماع المساهمين المقبل يوم الجمعة 7 نوفمبر، وهو اجتماع من المنتظر أن يشهد إقرار تغييرات هيكلية ومالية مهمة داخل النادي.

ونظرًا لأهمية المناسبة الإدارية، فضّل يوفنتوس التخلي عن الواجبات الإعلامية المعتادة قبل المباراة، ليتفرغ مسؤولو النادي والطاقم الفني للتحضير لاجتماع المساهمين والحدث الكروي في الوقت نفسه.

وسيواصل سباليتي استعداداته مع الفريق خلف الأبواب المغلقة، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة قبل خوض أول ديربي له كمدرب ليوفنتوس أمام الجار تورينو، بقيادة المدرب إيفان يوريتش.

ويعد اللقاء اختبارًا جديدًا للمدرب الإيطالي المخضرم، الذي بدأ مشواره مع البيانكونيري بشكل واعد، بعد الفوز على كريمونيزي بنتيجة (2-1) في أولى مبارياته، ثم التعادل مع سبورتينغ لشبونة (1-1) في الدوري الأوروبي.

