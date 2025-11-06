عاد دوسان فلاهوفيتش ليتصدر المشهد مجددًا داخل يوفنتوس، بعدما استعاد مستواه تحت قيادة المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إعادة النظر في ملف تجديد عقده خلال الأسابيع المقبلة.

سباليتي يقنع الإدارة بالتمسك بفلاهوفيتش

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يستعد لفتح مفاوضات رسمية مع المهاجم الصربي لتجديد عقده، الذي يقترب من دخوله المرحلة الحرجة، حيث يحق له بدءًا من الأول من فبراير المقبل التفاوض والتوقيع المسبق مع أي نادٍ آخر.

وأكد التقرير أن وصول سباليتي إلى مقعد القيادة غيّر كثيرًا من الأجواء داخل الفريق، بعدما أعاد الثقة إلى فلاهوفيتش ومنحه دورًا محوريًا في منظومته الهجومية، عقب فترة من التراجع تحت قيادة المدرب السابق إيغور تيودور.

ويعد المدرب الإيطالي أحد أبرز الداعمين لفلاهوفيتش داخل النادي، حيث يلمح الطرفان إلى رغبتهما المشتركة في الاستمرار سويًا ضمن مشروع طويل الأمد في تورينو.

ومع ذلك، يواجه يوفنتوس معضلة مالية، إذ يتجاوز راتب اللاعب الحالي البالغ 12 مليون يورو سنويًا الحد الأقصى الجديد الذي وضعه النادي للأجور عند 6 ملايين يورو تقريبًا، في ظل التزامه بمعايير اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ومن المقترحات المطروحة أن يتم خفض الراتب الأساسي مع إضافة حوافز ومكافآت تصاعدية مرتبطة بالأداء وطول مدة العقد، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي للنادي مع الحفاظ على اللاعب.

ورغم اهتمام أندية كبرى مثل بايرن ميونيخ وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد بضم فلاهوفيتش، تشير التقارير إلى أن المهاجم الصربي يشعر بالاستقرار في تورينو ومتحمس لمشروع سباليتي، الذي أعاد إليه الثقة والطموح بعد فترة من الغموض.

