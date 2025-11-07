رسميًا.. باولو فانولي مدربا لفيورنتينا الإيطالي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، التعاقد مع بولو فانولي، لتدريب الفريق خلفًا لـ ستيفانو بيولي.

ورحل بيولي عن تدريب فيورنتينا، بعد الخسارة أمام ليتشي في الجولة العاشرة بالدوري الإيطالي.

ولم يكشف نادي فيورنتينا عن مدة التعاقد مع فانولي، في البيان الرسمي الذي أصدره عبر موقع النادي.

ودرّب فانولي منتخبات الشباب الإيطالية تحت 16 و18 و19 عامًا، بالإضافة إلى سبارتاك موسكو، الذي فاز معه بكأس روسيا، وفينيسيا، وتورينو.

ويبقى فيورنتينا دون فوز مع بيولي بعد مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي، حيث تعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

ويحتل فيورنتينا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط.

وكان فيورنيتنا قد خسر بالأمس أمام ماينز الألماني في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويلعب فيورنيتنا أمام جنوى يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.