كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 1
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

فرحة لم تكتمل.. سرقة منزل باستوني أثناء فوز إنتر على كايرات في دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:29 م 07/11/2025
أليساندرو باستوني

سرقة منزل أليساندرو باستوني

شهدت ليلة فوز إنتر ميلان على كايرات بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا حادثًا مؤسفًا، بعدما تعرض منزل مدافع الفريق أليساندرو باستوني للسطو أثناء وجوده على مقاعد البدلاء خلال المباراة، وفقًا لما كشفته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

عصابة تقتحم منزل نجم إنتر أثناء وجوده في مباراة دوري الأبطال

وأوضحت الصحيفة أن عصابة مكونة من أربعة أفراد اقتحمت منزل اللاعب في منطقة كاستيلي كاليبيو بمقاطعة بيرجامو – مسقط رأس زوجته – وسرقت ساعات فاخرة وحقائب مصممة من داخل خزانة الملابس، قبل أن تغادر المكان في غضون دقائق معدودة.

وأضافت التقارير أن صفارات الإنذار انطلقت بالفعل أثناء عملية السرقة، إلا أن قوات الأمن لم تتمكن من الوصول في الوقت المناسب، ما سمح للجناة بالفرار دون القبض عليهم.

ويقيم باستوني في منطقة تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن ميلانو، وكان يتابع المباراة من مقاعد البدلاء على ملعب جوزيبي مياتزا عندما وقعت السرقة.

ومن المقرر أن يعود المدافع الإيطالي إلى التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان في مواجهة لاتسيو المقبلة ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بعد أن غاب عن المشاركة أمام كايرات.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان كايرات باستوني مباراة إنتر ولاتسيو

