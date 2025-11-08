حقق فريق بيزا أول انتصاراته في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، على حساب كريمونيزي.

بيزا فاز على كريمونيزي 1-0، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

وسجل فريق بيزا الهدف الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق الألماني إدريسا توريه.

وفي 11 مباراة حقق بيزا الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مرات.

ورفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيزي عند 14 نقطة في المركز العاشر.

