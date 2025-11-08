المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي.. بيزا يحقق فوزه الأول في الموسم على حساب كريمونيزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:10 ص 08/11/2025
فريق بيزا

فريق بيزا

حقق فريق بيزا أول انتصاراته في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، على حساب كريمونيزي.

بيزا فاز على كريمونيزي 1-0، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

وسجل فريق بيزا الهدف الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق الألماني إدريسا توريه.

وفي 11 مباراة حقق بيزا الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مرات.

ورفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيزي عند 14 نقطة في المركز العاشر.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

الدوري الإيطالي بيزا كريمونيزي

إعلان

