الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط بالتعادل أمام تورينو

خيم التعادل السلبي على مباراة يوفنتوس وتورينو، التي أقيمت على ملعب آليانز ستاديوم، في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس وتورينو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي.

ويواصل يوفنتسو فقد النقاط والابتعاد عن صدارة الدوري الإيطالي، بتعادله المخيب أمام جاره تورينو.

كما أن يوفنتوس سقط للمرة الأولى، في الدوري الإيطالي، تحت قيادة لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

وخاض يوفنتوس مباراتين مع سباليتي في الدوري الإيطالي، أمام كريمونيسي وفاز بها 2-1، قبل أن يسقط أمام تورينو.

ويُعد هذا التعادل هو الرابع لـ يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

على الجانب الآخر، حقق تورينو التعادل الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يتواجد تورينو في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.