مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

2 2
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

0 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط بالتعادل أمام تورينو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:09 م 08/11/2025
يوفنتوس وتورينو

يوفنتوس وتورينو

خيم التعادل السلبي على مباراة يوفنتوس وتورينو، التي أقيمت على ملعب آليانز ستاديوم، في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس وتورينو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي.

ويواصل يوفنتسو فقد النقاط والابتعاد عن صدارة الدوري الإيطالي، بتعادله المخيب أمام جاره تورينو.

كما أن يوفنتوس سقط للمرة الأولى، في الدوري الإيطالي، تحت قيادة لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

وخاض يوفنتوس مباراتين مع سباليتي في الدوري الإيطالي، أمام كريمونيسي وفاز بها 2-1، قبل أن يسقط أمام تورينو.

ويُعد هذا التعادل هو الرابع لـ يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

على الجانب الآخر، حقق تورينو التعادل الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يتواجد تورينو في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

الدوري الإيطالي يوفنتوس تورينو سباليتي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سندرلاند

سندرلاند

2 2
أرسنال

أرسنال

92

ضغط من سندرلاند وتراجع من أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
