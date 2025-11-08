13 مباراة بلا أهداف.. هل يرحل موراتا عن كومو؟

ما زال نادي كومو الإيطالي يثق في قدرات مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا، رغم غيابه عن التسجيل منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

هل انتهت قصة موراتا مع كومو؟

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية أبرزها "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة كومو لم تفقد إيمانها بموراتا، وتؤمن بأن اللاعب المخضرم سيكسر صيامه التهديفي قريبًا، بعد سلسلة من المباريات التي لم يتمكن خلالها من هز الشباك.

وشهدت مواجهة الفريق الأخيرة أمام كالياري في الدوري الإيطالي واقعة مثيرة، حيث طلب موراتا مغادرة الملعب خلال الشوط الثاني بعد شعوره بانزعاج بدني عقب احتكاك قوي مع الكولومبي ييري مينا، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وكان المهاجم الإسباني قد أهدر ركلة جزاء أمام نابولي في الجولة الماضية، ليخطف الأضواء بسبب سوء الحظ الذي يلازمه مؤخرًا.

ورغم ذلك، لا يزال مسؤولو كومو والمدرب يؤكدون دعمهم الكامل للاعب، الذي انضم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وشارك موراتا حتى الآن في 13 مباراة بجميع المسابقات، دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.