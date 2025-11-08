المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

13 مباراة بلا أهداف.. هل يرحل موراتا عن كومو؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:14 م 08/11/2025
موراتا

الإسباني ألفارو موراتا

ما زال نادي كومو الإيطالي يثق في قدرات مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا، رغم غيابه عن التسجيل منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

هل انتهت قصة موراتا مع كومو؟

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية أبرزها "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة كومو لم تفقد إيمانها بموراتا، وتؤمن بأن اللاعب المخضرم سيكسر صيامه التهديفي قريبًا، بعد سلسلة من المباريات التي لم يتمكن خلالها من هز الشباك.

وشهدت مواجهة الفريق الأخيرة أمام كالياري في الدوري الإيطالي واقعة مثيرة، حيث طلب موراتا مغادرة الملعب خلال الشوط الثاني بعد شعوره بانزعاج بدني عقب احتكاك قوي مع الكولومبي ييري مينا، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وكان المهاجم الإسباني قد أهدر ركلة جزاء أمام نابولي في الجولة الماضية، ليخطف الأضواء بسبب سوء الحظ الذي يلازمه مؤخرًا.

ورغم ذلك، لا يزال مسؤولو كومو والمدرب يؤكدون دعمهم الكامل للاعب، الذي انضم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وشارك موراتا حتى الآن في 13 مباراة بجميع المسابقات، دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. اضغط هنا

مباراة كومو القادمة
الدوري الإيطالي موراتا كومو أتلتيكو مدريد موراتا أمام كالياري ركلة جزاء موراتا نادي كومو أهداف موراتا

