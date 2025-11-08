المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لوكمان يحذف أتالانتا من حساباته عقب أزمته مع يوريتش

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:40 م 08/11/2025
أديمولا لوكمان نجم أتالانتا

أديمولا لوكمان نجم أتالانتا

أصر إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا، على أن خلافه مع أديمولا لوكمان على خط التماس قد حُلّ، لكن اللاعب النيجيري الدولي ألغى متابعة النادي، وحذفه من منشوراته على مواقع التواصل.

وبدأت الأزمة بين الثنائي، عندما استُبدل لوكمان خلال الشوط الثاني من مباراة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق خارج أرضه على أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ظهر النجم النيجيري منزعجًا من استبداله، فشعر المدرب بالإهانة، فأمسكه من ذراعه وبدأت المشادة بينهما، ثم استدار لوكمان وكان على وشك الرد، عندما دفعه أعضاء آخرون من الجهاز الفني إلى مقاعد البدلاء.

قال يوريتش في المؤتمر الصحفي ردًا على سؤال حول تلك الاشتباكات: "هذه الأمور تحدث، نتحدث ونتبادل الآراء، لكي تصبح العلاقة أفضل مما كانت عليه من قبل، لوكمان شخص مميز، تم حل كل شيء، نتجاوز الأمر ونتجاهله".

مع ذلك، يبدو أن لوكمان لم يتخذ الموقف نفسه، حيث ألغى متابعة أتالانتا على إنستجرام، وحذف جميع المنشورات التي ذكرت النادي من حسابه، وفقًا لموقع فوتبول إيطاليا.

هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها اللاعب ذلك، فقد سبق له اتخاذ هذه الخطوة في الصيف الماضي احتجاجًا على رفض بيعه إلى إنتر ميلان بأقل من 50 مليون يورو، ثم تغيب عن التدريبات التحضيرية لعدة أسابيع.

الدوري الإيطالي لوكمان أتالانتا

