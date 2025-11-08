المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط في فخ التعادل أمام بارما

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:34 ص 09/11/2025
ميلان

ميلان

فرض بارما نتيجة التعادل 2-2 أمام مضيفه ميلان، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة بارما وميلان، على ملعب إنيو تارديني، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي.

ثنائية ميلان، جاءت في الدقيقة 12 عن طريق أليكسيس ساليميكرس، ورافائيل لياو في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

بينما قلص أدريان برنابي النتيجة لـ بارما في الدقيقة 45+1، قبل أن يسجل إنريكو براتو في الدقيقة 62.

ولم يستغل ميلان، فوزه المثير أمام روما في المباراة الماضية، ليسقط أمام بارما في تعادل جديد ورابع هذا الموسم.

وفرط ميلان فرصة الصدارة المؤقتة وفك الاشتباك مع نابولي الذي سيتصدر الترتيب في حال فوزه.

على الجانب الآخر، أوقف بارما هزائمه في الدوري الإيطالي خلال أخر مباراتين، أمام بولونيا وروما.

كما أن هذه المباراة هي السادسة على التوالي، التي يفشل فيها بارما في تحقيق الفوز في الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى 22 في صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، فيما يحتل بارما المركز السابع عشر بـ 8 نقاط.

ميلان الدوري الإيطالي بارما

