تتواصل المنافسة الشرسة في الدوري الإيطالي، مع الوصول إلى الجولة 11 من المسابقة.

وانطلقت مباريات الجولة 11، مساء أول أمس الجمعة، بمباراة بيزا وكريمونيسي، والي انتهت بفوز الأول.

وأقيمت 4 مبارياتن بالأمس السبتن يأتي على رأسها مباراة ميلان وبارما، ويوفنتوس وتورينو.

وسقط ميلان في فخ التعادل أمام بارما، ليتعثر مجددًا في سباقه نحو الانفراد بالدوري الإيطالي.

بينما خيم التعادل السلبي على مباراة يوفنتوس وتورينو، ليفشل في دخول المربع الذهبي هذه الجولة.

وبات المربع الذهبي في الدوري الإيطالي، مشتعلًا بين الفرق الأربعة، لكن ستشهد هذه الجولة تغيرر بين مراكز الأربع فرق.

ترتيب الدوري الإيطالي

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

1- ميلان 22 نقطة

2- نابولي 22 نقطة

3- إنتر 21 نقطة

4- روما 21 نقطة

5- يوفنتوس 19 نقطة.