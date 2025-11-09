المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اشتعال المربع الذهبي.. ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان ويوفنتوس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:04 ص 09/11/2025
ميلان وبارما

ميلان وبارما

تتواصل المنافسة الشرسة في الدوري الإيطالي، مع الوصول إلى الجولة 11 من المسابقة.

وانطلقت مباريات الجولة 11، مساء أول أمس الجمعة، بمباراة بيزا وكريمونيسي، والي انتهت بفوز الأول.

وأقيمت 4 مبارياتن بالأمس السبتن يأتي على رأسها مباراة ميلان وبارما، ويوفنتوس وتورينو.

وسقط ميلان في فخ التعادل أمام بارما، ليتعثر مجددًا في سباقه نحو الانفراد بالدوري الإيطالي.

بينما خيم التعادل السلبي على مباراة يوفنتوس وتورينو، ليفشل في دخول المربع الذهبي هذه الجولة.

وبات المربع الذهبي في الدوري الإيطالي، مشتعلًا بين الفرق الأربعة، لكن ستشهد هذه الجولة تغيرر بين مراكز الأربع فرق.

ترتيب الدوري الإيطالي

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

1- ميلان 22 نقطة

2- نابولي 22 نقطة

3- إنتر 21 نقطة

4- روما 21 نقطة

5- يوفنتوس 19 نقطة.

لمعرفة جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا.. اضغط هنا

ميلان الدوري الإيطالي يوفنتوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg