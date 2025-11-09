حقق نادي روما فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أودينيزي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وتقدم روما في الدقيقة 42 عن طريق لورينزو بيليجريني، ثم أضاف التركي زكي شيليك الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعد تمريرة متقنة من زميله جيانلوكا مانشيني.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، واصل نابولي نتائجه المتعثرة أمام بولونيا، بعدما سقط في فخ الهزيمة بهدفين دون رد، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 مباريات لعبها.

وتقدم بولونيا عن طريق مهاجمه الهولندي تييس دالينخا في الدقيقة 50، قبل أن يحسم المدافع الكولومبي جون لوكومي اللقاء لصالح بولونيا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وسحق ساسولو نظيره أتالانتا، بعدما تفوق عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، بفضل تألق نجمه دومينيكو بيراردي الذي سجل ثنائية، بينما أحرز أندريا بينامونتي هدفًا.

وفي المقابل حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فيورنتينا ضد جنوي، بهدفين لكلا منهما، حيث سجل ألبرت جودموندسون وربروت بيكولي هدفي الفيولا، بينما سجل ليو أوستيجارد ولورينزو كولومبو هدفي جنوى.

وبتلك النتائج تربع روما على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما تراجع نابولي نحو المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 22 نقطة.